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СМИ: франшизу "Хищник" ждет "женский" перезапуск

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    16.02.2021, 11:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Одну из наиболее прославленных фантастических франшиз, кинематографический сегмент мира Хищников, ждет очередная попытка перезапуска. В этот раз… да: согласно повестке - это будет "женский" ребут.

Фото: kinopoisk.ru
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Во всяком случае, такую информацию транслирует Alien vs Predator Galaxy. Напомним: пока ни один из "женских" ребутов культовых франшиз успехом, мягко говоря, не увенчался. Скорее наоборот. Свежее подтверждение - позор нового "Терминатора" (убедивший, однако, не всех).

Но давайте вернемся к нашему мероприятию. Согласно сведениям портала, съемки боевика Дэна Трахтенберга "Хищник 5" стартуют в Калгари, Канада, в середине мае.

Его действие, о чем уже сообщалось ранее, на этот раз переместится в прошлое - во времена, когда первые американские переселенцы еще не оккупировали земли индейцев. А главной героиней станет Ки, девушка из племени команчей, которая - та-дам!.. - пойдет поперек "гендерных стереотипов - чтобы стать воином".

Более того: известно, что уже начаты поиски актрисы и актера на ведущие роль - девушки девятнадцати лет и юноши семнадцати-восемнадцати, на роль младшего брата Ки Таабе.

Соответственно, картина не станет продолжением ленты Шейна Блэка "Хищник" 2018 года и расскажет совершенно самостоятельную историю.

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