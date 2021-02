Науке известен такой эффект. Если вы согласны с мнением большинства, идете в ногу с народом, то от мозга получаете "морковку". В так называемом "центре удовольствий" выделяется дофамин - гормон этого самого удовольствия. Пошли против, отважились на собственное мнение, мозг сигнализирует об "ошибке" выбора. Но этот эффект в экспериментах был выявлен непосредственно в момент принятия решения. Иначе говоря, на короткой дистанции. А что происходит на длинной? Остается ли в мозге осадок от этого разногласия с коллективом? Свербит как гвоздь? Или это была только вспышка неудовольствия, которая стирается со временем?

Ответ решили найти ученые НИУ ВШЭ с помощью очень чувствительного прибора магнитоэнцефалографа. Они показали участникам эксперимента фотографии незнакомых людей и попросили оценить степень доверия к ним. Затем сказали, как на этот же вопрос ответила большая группа их сверстников. Иногда мнение большинства и добровольцев совпадало, иногда противоречило. А спустя какое-то время добровольцам вновь показали те же лица и попросили вновь оценить степень доверия.

И вот тут произошло самое интересное. После первого эксперимента прошло каких-то полчаса, а почти половина добровольцев отказалась от своего прежнего мнения и перешла на сторону большинства. Что произошло?

- Через доли секунды после того, как доброволец вновь увидел лицо незнакомца, мозг уже "сигнализировал", что в прошлый раз он пошел против большинства, - говорит один из авторов исследования профессор НИУ ВШЭ Василий Ключарев. - А конкретно, по сравнению с первым опросом резко повысилась активность сразу в двух областях мозга, которые отвечают за восприятие лиц и запоминание этой информации.

Получается, что в нем остается след былых конфликтов, и он не дает покоя. Возможно, это и есть тот механизм, который автоматически подстраивает нас под мнение большинства. Возможно, он возник в результате эволюции. Ведь человек существо глубоко социальное. Выдавая дофамин, делая нам приятно за совпадение с народным мнением, центр удовольствий закрепляет этот выбор. Словом, биология диктует конформизм, требует - соглашайся.

Мозг противится новому, в нем гвоздем сидит любое несогласие с общим мнением. От него нельзя просто так отмахнуться

- Подавляющее большинство людей конформисты. Более того, мы даже не представляем, насколько наша жизнь зависит от мнения окружающих, - говорит Ключарев. - Например, американские ученые провели очень любопытное исследование. Они изучали, чем руководствуются люди, экономя электроэнергию. Вроде странный вопрос, ведь, казалось бы, очевиден ответ - надо сэкономить деньги. Но изучая большую статистику, ученые получили совершенно неожиданный результат. Решающим было поведение соседей. Хотя при опросе этот пункт стоял на последнем месте, так как опрашиваемые не считали, что соседи оказывают на них существенное влияние.

Магнитоэнцефалограф "увидел" одну из загадок мозга. Фото: Предоставлено НИУ ВШЭ

Конечно, вся наша история рассказывает, как трудно жить новаторам, первопроходцам, гениям. Они предлагают новое, что раздражает большинство. И понятно почему. Ведь ему указывают, что оно неправо. Примеров не счесть. Словом, как писали братья Стругацкие, трудно быть Богом. А теперь этот вывод подтверждает биология. Мозг противится новому, в нем гвоздем сидит любое несогласие с общим мнением. От него нельзя просто так отмахнуться.

- Каково с точки зрения биологии, нейрофизиологии, генетики быть гением, который идет наперекор толпе? Чтобы ответить, надо их очень серьезно изучать, но пока таких работ практически нет, - говорит профессор Ключарев. - Например, китайские ученые попытались найти генетические особенности таких "мятежных" людей. Японские ученые показали, что некоторые области мозга таких людей развиты иначе и, вероятно, по-иному чувствительны к дофамину, чем у обычного человека. Что движет необычными людьми с точки зрения биологии, пока остается загадкой. Так что у науки здесь огромное поле деятельности.

Между тем

Искусственный интеллект (ИИ) может определять уязвимые места в поведении человека и им манипулировать. Об этом рассказали австралийские ученые в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Они разработали метод поиска и использования уязвимостей в процессе принятия человеком тех или иных решений. А затем обучили таким приемам нейронную сеть, которую испытали на группе добровольцев. В одном из экспериментов они должны были нажать кнопку, когда им показывают, например, оранжевый треугольник, и не нажимать, когда демонстрируют синий круг. Задача ИИ - вынудить человека совершить как можно больше ошибок. Анализируя его поведение в этой игре, нейросеть постепенно нашла нужный алгоритм и добилась своего: число ошибок человека выросло на 25 процентов.

Но самым интересным оказался эксперимент, в котором человек был инвестором, отдающим деньги доверительному управляющему (ИИ). Интеллект учился на логике действий и ответах участников и выявлял в них уязвимые места. В результате к концу игры ситуация стала парадоксальной. Даже когда человек начал отдавать искусственному интеллекту крупные суммы, машина все же нашла весомые аргументы и убедила его, что работать с ней выгоднее. По сути, обманывая своего партнера, который ничего не подозревал.

Вывод из этих экспериментов, прямо скажем, тревожный: машина может нами манипулировать. Но авторы исследования с этим не согласны. Ведь любую технологию, в том числе и ИИ, можно использовать как во благо, так и во вред, все зависит от того, какие правила его применения выработает общество. Ученые считают, что их подход можно применить на благо людей, например, для развития поведенческих наук, влияния на формирование здоровых привычек, заботы о природе, распознавания уязвимостей человека в определенных ситуациях и помощи избежать неправильного выбора.

"Машины можно научить предупреждать нас, когда на нас влияют онлайн, и помогать формировать поведение, чтобы замаскировать нашу уязвимость, например, не кликая на определенные ссылки или направляя злоумышленника по ложному следу", - говорят авторы исследования.