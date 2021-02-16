В России покажут 4K-версию "Вспомнить все" со Шварценеггером

В российский прокат выйдет 4K-версия знаменитого фантастического боевика Пола Верховена 1990 года "Вспомнить всё".

Реставрация была приурочена к юбилею ленты и прошла под руководством самого Верховена.

Показы начнутся 1 апреля и пройдут в городах РФ и Минске на английском языке с русскими субтитрами, сообщается на странице компании "Иноекино" в сети "ВКонтакте".

Также представлен локализованный постер к перевыпуску, созданный Кайлом Ламбертом, автором официального постера к сериалу "Очень странные дела".

Фильм с Арнольдом Шварценеггером получил специальный "Оскар" за визуальные эффекты. Он основан на рассказе Филипа Дика "Мы вам всём припомним" (1966). В 2021-м вышел ремейк режиссёра Лэна Уайзмана с Колином Фареллом в главной роли, а в 1999-м выходил канадско-германский сериал по мотивам этого рассказа и романа "Мечтают ли андроиды об электроовцах?", также легшего в основу "Бегущего по лезвию".