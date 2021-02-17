Более чем 20 городов США обновили абсолютный температурный рекорд

В 21 американском городе за все время наблюдений зафиксировано самое морозное 16 февраля. Таковы данные Национальной метеослужбы США.

В городах штата Небраска Линкольне и Гастингсе столбики термометра накануне опустились до отметки -35 и -34 градуса соответственно, пишет ТАСС. Наиболее старый рекорд был побит в городе Корпус-Кристи (штат Техас), предыдущее минимальное значение температуры там было зафиксировано в 1895 году.

Всего рекордно низкие температуры были зафиксированы в городах 11 штатов - Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Техас, Теннеси, Арканзас, Техас, Миссисипи и Луизиана.

Ранее сообщалось, что аномально холодная погода установилась на юге США и в Мексике. Редкое для Техаса природное явление - заморозки - вынудили местных энергетиков ограничить электроснабжение из-за повышенной нагрузки на сети. Президент США Джо Байден объявил в штате Техас чрезвычайную ситуацию и направил туда федеральную помощь. Холода также стали причиной остановки работы крупнейших нефтеперерабатывающих заводов США.