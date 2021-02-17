Мантуров: Финансирование льготного автокредитования может быть увеличено

Финансирование программ льготного автокредитования могут увеличить с учетом ее популярности у россиян. Об этом сообщили глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого передает пресс-служба ведомства. Министр напомнил, что в этом году на ее реализацию уже выделено 8,9 млрд рублей.

"На реализацию программы льготного автокредитования в этом году уже выделено почти 8,9 млрд рублей. С учетом эффективности и популярности программы у наших граждан, в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на программу", - сообщил Денис Мантуров.

О также рассказал, что в целях повышения бюджетной эффективности в 2021 году в программе льготного автокредитования принимают участие кредитные организации, прошедшие конкурсный отбор. "Каждая организация берет на себя обязательства по реализации определенного количества автомобилей. По результатам конкурса кредитным организациям, показавшим наибольший показатель эффективности (отношение общей заявленной стоимости автомобилей к запрашиваемому размеру субсидии), распределяется определенный размер субсидии, который она впоследствии может тратить", - пояснил он.

Мантуров также отметил, что интенсивность расходования средств, а также дату начала и окончания реализации программы "Льготного автокредитования" кредитные организации вправе устанавливать сами. "Главное - достичь заявленных показателей", - подчеркивается в сообщении.

Как ранее сообщала "РГ", на 2021 год для стимулирования спроса на автомобили в общей сложности запланировано выделить более 16 млрд рублей. Средства будут распределены по различным программам. Самый серьезный объем средств выделяется на стимулирование продаж легковых авто для физлиц.