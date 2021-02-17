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Рубрика: Общество

"Прогресс МС-16" пристыкуется к МКС

Центр управления полетами "Роскосмоса". Фото: ЦНИИмаш/Роскосмос/ТАСС Центр управления полетами "Роскосмоса". Фото: ЦНИИмаш/Роскосмос/ТАСС
Центр управления полетами "Роскосмоса". Фото: ЦНИИмаш/Роскосмос/ТАСС

В среду, 17 февраля, ожидается стыковка "Прогресса МС-16" с Международной космической станцией. Транспортный грузовой корабль причалит к модулю "Пирс". По данным "Роскосмоса" стыковка состоится примерно в 9:20 по московскому времени.

Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости
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Как ранее писала "РГ", космический грузовик доставит экипажу топливо для дозаправки, питьевую воду, продуктовые наборы, а также различное оборудование и одежду. Кроме того, в грузовом отсеке "Прогресса" находится ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС, которую космонавты обнаружили в октябре прошло года в промежуточной камере модуля "Звезда".

Выполнит космический грузовик и еще одну необычную миссию: отсоединит от станции стыковочный модуль "Пирс" и сведет его над Тихим океаном. Модуль был запущен в 2001 году и использовался для выходов экипажей в открытый космос. Его отстыковка позволит освободить место для приема нового многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого к МКС планируется летом. Напомним, грузовой корабль "Прогресс МС-16" стартовал с космодрома Байконур в понедельник, 15 февраля.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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