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17.02.2021 12:04
Рубрика: Власть

Путин не видит ничего необычного в поведении Запада в отношении России

Текст: Владимир Кузьмин

Ничего необычного в поведении западных партнеров в отношении России нет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством фракций Госдумы. "Мы давно за этим наблюдаем, но последние события просто ярко подтверждают справедливость наших взглядов и оценок", - отметил он.

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"Так называемые двойные стандарты настолько ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений по поводу того, как в отношении нас будут себя вести так называемые оппоненты, нет", - прокомментировал Путин обвинения в ограничении различных свобод.

В качестве примера глава государства привел закрытие ряда телеканалов на Украине. "Три ведущих канала прихлопнули одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения собственных геополитических целей", - сказал президент.

Давно руководству нашей страны очевидны корни всех споров вокруг газопровода "Северный поток-2". "Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина". Все достаточно примитивно, все просто", - пояснил Путин.

Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости
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Российский лидер также обратил внимание на Латвию, где остановили работу сразу 16 российских средств массовой информации. "Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу и оценки того, что происходит в Европе со свободой слова? Нет, никаких оценок нет. Вроде как, так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, это не пропаганда. А что тогда? Это инструменты достижения их геополитических целей, в данном случае - в отношении нашей страны", - заявил он.

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