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17.02.2021 11:07
Рубрика: Дороги

Водителей столичного региона предупредили о перекрытиях трасс

Текст: Ирина Рыбникова
Московская область. Автомобили на 55-м километре Дмитровского шоссе во время снегопада. Фото: Владимир Гердо/ТАСС Московская область. Автомобили на 55-м километре Дмитровского шоссе во время снегопада. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Московская область. Автомобили на 55-м километре Дмитровского шоссе во время снегопада. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Госавтоинспекция Подмосковья обратилась к водителям столичного региона с просьбой отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Сложные погодные условия привели к тому, что на некоторых трассах почти отсутствует движение из-за множеств мелких ДТП. Чтобы побыстрее провести оформление и освободить проезжую часть, сотрудники ГИБДД перекрывают сразу несколько полос.

Фото: скриншот vesti.ru
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В частности, в настоящий момент перекрыты две полосы на внутренней стороне 102-го километра МКАД в районе пересечения с Щелковским шоссе, где столкнулись две грузовые машины. Аналогичная ситуация наблюдается и на 60-м километре кольцевой автодороги - здесь из-за опрокинувшегося большегруза перекрыты четыре полосы из пяти.

Кроме того, в ГИБДД отмечают, что движение на трассах ограничивает и уборочная техника, которая все еще ликвидирует последствия рекордного снегопада, обрушившегося на Москву и область в минувшие выходные.