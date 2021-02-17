Водителей столичного региона предупредили о перекрытиях трасс

Госавтоинспекция Подмосковья обратилась к водителям столичного региона с просьбой отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Сложные погодные условия привели к тому, что на некоторых трассах почти отсутствует движение из-за множеств мелких ДТП. Чтобы побыстрее провести оформление и освободить проезжую часть, сотрудники ГИБДД перекрывают сразу несколько полос.

В частности, в настоящий момент перекрыты две полосы на внутренней стороне 102-го километра МКАД в районе пересечения с Щелковским шоссе, где столкнулись две грузовые машины. Аналогичная ситуация наблюдается и на 60-м километре кольцевой автодороги - здесь из-за опрокинувшегося большегруза перекрыты четыре полосы из пяти.

Кроме того, в ГИБДД отмечают, что движение на трассах ограничивает и уборочная техника, которая все еще ликвидирует последствия рекордного снегопада, обрушившегося на Москву и область в минувшие выходные.