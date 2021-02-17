В ДВФУ придумали самовосстанавливающийся бетон

Новости

Водителей столичного региона предупредили о перекрытиях трасс 11:07
В Подмосковье украли машину за 2 миллиона рублей 11:04
Десантные корабли типа "Иван Грен" увеличат в полтора раза 11:04
Матвиенко: В Совфеде впервые не выявлено ни одного случая COVID-19 11:03
Причиной пожара с погибшими в Екатеринбурге мог стать поджог 11:02
В Москве иномарка снесла остановку с пассажиром 10:58
В Москве привиться от COVID-19 можно будет на ВДНХ и в ТЦ "Европейский" 10:55
Перелетные птицы могут позже вернуться в столичный регион 10:54
Чернышенко: Почти 200 госуслуг перейдут в онлайн-формат к 2023 году 10:50
Названы самые редкие имена новорожденных в Подмосковье 10:46
Совфед назначил пятерых членов Центризбиркома 10:41
Заболевший COVID Юрий Соломин рассказал о своем состоянии 10:40
Медведев станет третьей ракеткой мира после успеха на Australian Open 10:39
Объявлены номинанты премии Гильдии сценаристов Америки 10:32
В Крыму с марта отменят большую часть ограничений по COVID-19 10:24
Морковь и картофель подорожали за год больше чем на треть 10:06
Жена Ким Чен Ына появилась на публике после года отсутствия 10:01
Севмаш рассказал о строительстве восьми АПЛ типа "Ясень-М" 09:53
На Ямале присяжные осудили ранее оправданного мужчину, сбившего людей 09:43
В Хабаровске осудили местного жителя за подготовку теракта 09:35
Власти Эстонии обеспокоены миллиардной дырой в бюджете страны 09:31
Барто или Маршак? Тест к 115-летию Агнии Барто 09:30
В Челябинске вскрыли новые хищения при реконструкции оперного театра 09:18
В Пермском крае туристка погибла, упав в 30-метровое ущелье 09:14
Губернатор японской префектуры выступил против открытия Олимпиады 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 10:16
Рубрика: Общество

В ДВФУ придумали самовосстанавливающийся бетон

Текст: Анна Бондаренко
Ученые Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с коллегами из России, Индии и Саудовской Аравии разработали бетон, способный самостоятельно заделывать трещины, восстанавливая свою прочность, сообщает пресс-служба вуза.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бетон восстанавливают бактерии Bacillus cohnii, которые добавляют в смесь на этапе ее изготовления. Они заполняют образующиеся повреждения карбонатом кальция (CaCO3). Результаты экспериментов ученые представили в журнале Sustainability.

Фото: iStock
Ученые нашли способ прокладывать дороги и намывать острова в Арктике

Отмечается, что бактерии становились активными, когда в бетоне под давлением пресса появлялись трещины, а микроорганизмы внутри получали доступ к кислороду и влаге. "Разбуженные" бактерии ликвидировали трещины шириной от 0,2 до 0,6 миллиметров течение 28 дней, выделяя карбонат кальция, который кристаллизовался под действием воды. Когда к плитам возвращалась первоначальная прочность, бактерии "засыпали".

"Бетон остается конструкционным материалом номер один в мировом строительстве - он дешевый, прочный и универсальный. Однако любой бетон со временем может давать трещины в результате различных внешних факторов, в том числе из-за влаги и многократно повторяющихся циклов замораживания и размораживания, которых на Дальнем Востоке, к примеру, более ста за год. Когда бетон дал трещину - это практически необратимый процесс, который может поставить под угрозу всю конструкцию", - рассказал профессор ДВФУ, инженер Роман Федюк.

По его словам, эксперимент соответствует современным трендам в строительстве, где существует запрос на подобные "живые" материалы, имеющие способность к самодиагностике и самовосстановлению. Такой подход дает возможность сократить расходы на ремонт.

Фото: iStock
Ученые наметили план "уборки" орбиты Земли

Споры бактерий Bacillus cohnii могут жить в бетоне до двухсот лет и, теоретически, способны продлить срок службы сооружений на этот же срок. Это почти в четыре раза больше срока службы обычного бетона.

Ученые считают, что это материал может пригодиться в сейсмически опасных районах, где в конструкциях появляются мелкие трещины, и на территориях с повышенной влажностью и большим количеством осадков - например, на юге Дальнего Востока.

На следующих этапах ученые планируют разработать армированный бетон, дополнительно усилив его свойства с помощью разных видов бактерий, что позволит ускорить процессы восстановления материала.

Как писала "РГ" ранее, ученые ДВФУ создали бетон для аэродромов и бетон для Крайнего Севера. Первый композит прочнее аналогов, более ударостойкий, пригоден для укладки при отрицательных температурах. Особенность второго в том, что он быстро застывает, не растрескивается, не пропускает воду и устойчив к морозу.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
За сутки в России подтверждено 12 828 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Минсельхозе назвали причины роста цен на картофель
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Несырьевой экспорт обновил рекорд и превысил 161,1 млрд долларов
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии