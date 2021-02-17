На Кубани крыша многоквартирного дома проломилась от снега

В поселке Северный Курганинского района Краснодарского края из-за обильного снегопада рухнула крыша жилого здания. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, обрушилась кровля в двухэтажном доме на 16 квартир.

- Площадь повреждения составила 150 квадратных метров, общая площадь кровли - 700 квадратных метров. ЧП произошло в результате выпадения большого количества снега, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По данным спасателей, в результате обрушения крыши никто не пострадал, хотя в доме живет несколько семей. Четыре человека временно разместили у их родственников, так как в здании находиться опасно. Большинство жильцов дома отказались от расселения.

Сейчас на месте работает комиссия администрации поселка и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС по Кубани.

Сильный снегопад продолжается на территории Краснодарского края уже несколько дней. Из-за этого временно приостановил работу главный аэропорт столицы региона, а в некоторых районах даже ввели режим ЧС.