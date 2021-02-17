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17.02.2021 13:26
Рубрика: Происшествия

На Кубани крыша многоквартирного дома проломилась от снега

Текст: Михаил Сухарев

В поселке Северный Курганинского района Краснодарского края из-за обильного снегопада рухнула крыша жилого здания. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, обрушилась кровля в двухэтажном доме на 16 квартир.

Фото: www.youtube.com
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- Площадь повреждения составила 150 квадратных метров, общая площадь кровли - 700 квадратных метров. ЧП произошло в результате выпадения большого количества снега, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По данным спасателей, в результате обрушения крыши никто не пострадал, хотя в доме живет несколько семей. Четыре человека временно разместили у их родственников, так как в здании находиться опасно. Большинство жильцов дома отказались от расселения.

Сейчас на месте работает комиссия администрации поселка и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС по Кубани.

Сильный снегопад продолжается на территории Краснодарского края уже несколько дней. Из-за этого временно приостановил работу главный аэропорт столицы региона, а в некоторых районах даже ввели режим ЧС.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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