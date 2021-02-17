Ремейк "Геркулеса" Disney будет соответствовать современным трендам

Неутомимые братья Руссо, Джо и Энтони, создатели "Мстителей", снимут на Disney игровой ремейк анимационного "Геркулеса", хита 1997 года.

При этом подчеркнуто, что ремейк этот будет не "подстрочным" - обещаны некие оригинальные ходы и элементы, вампуку освежат в свете актуальной повестки, передает Collider.

Братья - продюсеры предприятия.

Картина находится на раннем этапе разработки, хотя сценарий уже почти готов - его в настоящее время дописывает Дэйв Каллахэм (Doom 2005-го, серия "Неудержимые", "Годзилла" 2014-го, вторая "Чудо-женщина"). Говорят, через неделю закончит.

О режиссере и сроках речи пока нет.

Ранее сообщалось, что главную роль может сыграть Александр Скарсгорд.