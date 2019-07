Назван исполнитель главной роли в игровом ремейке "Геркулеса" Disney

42-летний шведский актер, режиссер и сценарист Александр Скарсгорд может сыграть главную роль в очередном ремейке мультфильма Disney, на этот раз - в "переосмыслении" с живыми актерами "Геркулеса".

Согласно сообщению портала We Got This Covered, ссылающегося на инсайдера (пока без официального подтверждения студии), Скарсгорд, лауреат "Эмми", "Золотого глобуса" и премии Гильдии американских киноактеров, - главный претендент. Но пробы еще не проводились.

Подготовительная работа по ремейку уже начата: идет кастинг, ищутся режиссер и сценарист.

Александр Скарсгорд родился в 1976 году в Стокгольме. Известен по фильмам "Образцовый самец", "Меланхолия", сериалам "Настоящая кровь", "Большая маленькая ложь".

"Геркулес", далее приросший анимационным сериалом-приквелом, вышел в 1997-м и заработал 253 миллиона долларов при бюджете в 85.

