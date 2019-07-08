Новости

Умер создатель "Бравого солдата Швейка", продюсер Артур Браунер 12:46
Началась работа над третьим сезоном "Американских богов" 12:37
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка "Мулан" от Disney 07.07.2019
Григорий Лепс запишет песню со Стивеном Сигалом 07.07.2019
Стиви Уандеру сделают операцию по пересадке почки 07.07.2019

Назван исполнитель главной роли в игровом ремейке "Геркулеса" Disney

Новости
    08.07.2019, 13:38
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

42-летний шведский актер, режиссер и сценарист Александр Скарсгорд может сыграть главную роль в очередном ремейке мультфильма Disney, на этот раз - в "переосмыслении" с живыми актерами "Геркулеса".

Согласно сообщению портала We Got This Covered, ссылающегося на инсайдера (пока без официального подтверждения студии), Скарсгорд, лауреат "Эмми", "Золотого глобуса" и премии Гильдии американских киноактеров, - главный претендент. Но пробы еще не проводились.    

Подготовительная работа по ремейку уже начата: идет кастинг, ищутся режиссер и сценарист.

Александр Скарсгорд родился в 1976 году в Стокгольме. Известен по фильмам "Образцовый самец", "Меланхолия", сериалам "Настоящая кровь", "Большая маленькая ложь".

"Геркулес", далее приросший анимационным сериалом-приквелом, вышел в 1997-м и заработал 253 миллиона долларов при бюджете в 85.

Фото: kinopoisk.ru
В ремейке "Маски" героя Джима Керри сыграет женщина

Ранее вышел первый тизер-трейлер игрового ремейка "Мулан", и он может очень огорчить чернокожих. Которых зато порадует выбор актрисы на роль новой "Русалочки".

Тем временем к выходу готовится ремейк "Короля льва".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

В ремейке "Маски" героя Джима Керри сыграет женщина 07.07.2019
Звезда Disney, 20-летний актер Камерон Бойс умер во сне 07.07.2019
Умер "отец босса-новы" Жуан Жилберту 07.07.2019
Ольга Скабеева раскритиковала "Очень странные дела" за "плохих русских" 06.07.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
СМИ: Мэттью МакКонахи станет суперзлодеем во вселенной Marvel 05.07.2019
Брэд Питт заявил, что его время в кино подходит к концу 05.07.2019
Юрий Колокольников сыграет в новом фильме Кристофера Нолана 05.07.2019
⧣ анимация
Фото: youtube.com/ IGN
Новый "Король лев" будет на полчаса длиннее оригинала 06.07.2019
Видео: Матроскин "даёт Вертинского" в новой серии "Простоквашина" 06.07.2019
Видео: "Рик и Морти" угощают Морти-котлеткой и Риком-сосиской 05.07.2019
⧣ Disney
Фото: twitter.com/ chloexhalle
В ремейке диснеевской "Русалочки" Ариэль будет темнокожей 04.07.2019
Умер создатель "Дамбо" Милтон Квон 03.07.2019
"Мстителям" не удалось обойти "Аватар" со второй попытки 01.07.2019