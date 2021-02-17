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17.02.2021 17:20
Рубрика: Общество

Рогозин: Видео с камер поможет разобраться со стыковкой "Прогресса" к МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Видеозаписи с камер, которые снимали "Прогресс МС-16" при его запуске, помогут разобраться с причиной нештатной ситуации при стыковке грузового корабля с МКС, соробщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Корабль был запущен ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 15 февраля. Его стыковка к модулю "Пирс" планировалась в среду в автоматическом режиме, но примерно за 20 метров до станции, как сообщили в "Роскосмосе", произошло отклонение грузовика от оси причаливания.

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Подмосковный ЦУП дал космонавту Сергею Рыжикову указание перейти в ручное телеоператорное управление "Прогрессом", и он в ручном режиме справился с задачей. Сейчас специалисты разбираются, что послужило причиной сложившейся ситуации.

"Изучаем картинку с бортовых камер, которые были установлены на головном обтекателе корабля", - написал Рогозин на своей странице в Facebook и поблагодарил Рыжикова "за мастерское телеуправление кораблем".

Как пояснил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, по результатам запуска грузовика "Прогресса МС-15" к МКС, состоявшегося в июле прошлого года, было решено для выведения "Прогресса МС-16" установить пять камер на головном обтекателе "Союза-2.1а" с целью "контроля аномалии при его сбросе". Головной обтекатель ракеты "Союз-2.1а" защищает "Прогресс" при его выведении на орбиту и сбрасывается через три минуты после старта.

Фото: Пресс-служба ЦПК имени Ю.А. Гагарина / ТАСС
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По словам специалиста, часть камер уже нашли после падения створок обтекателя на землю, их отправили для расшифровки в самарский ракетно-космический центр "Прогресс".

"Прогресс МС-16" привез на МКС более 2,5 тонны грузов, необходимых для поддержания ее полета в пилотируемом режиме и реализации программы научно-прикладных исследований на ее борту.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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