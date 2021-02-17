Власти США начнут обработку заявок о предоставлении убежища с 19 февраля

Администрация президента Джо Байдена начнет обработку заявок на предоставление убежища в США для ряда категорий мигрантов с 19 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что американские власти будут работать в тесной координации с правительством Мексики и неправительственными организациями. Белый дом при этом призывает потенциальных мигрантов не предпринимать никаких самостоятельных действий и не пытаться в срочном порядке въехать в США, пишет ТАСС.

Нынешние меры будут касаться лиц, которые при Трампе запросили убежище в Америке и были отправлены обратно в Мексику. Дела тех, кто сейчас находится вне США и не попал под программу временной высылки, рассматриваться пока не будут.

Напомним, президент Джо Байден ранее подписан ряд указов, направленных на смягчение иммиграционных правил. В частности, сообщалось о завершении программы, в рамках которой десятки тысяч мигрантов вынуждены были несколько месяцев ожидать в Мексике судебных слушаний по предоставлению им статуса беженца в Соединенных Штатах.