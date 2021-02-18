Больше и технологичнее: представлен новый Nissan Qashqai

Nissan Qashqai является ключевой моделью компании, от успеха которой зависит многое, особенно во время, когда бизнес трещит по швам. Кроссовер сменил поколение и готовится покорять рынок.

Новый Nissan Qashqai создан на платформе CMF-C, длина и ширина увеличились на 35 и 32 мм (до 4412 и 1869 мм), а колёсная база выросла на 20 мм - до 2666 мм. В высоту модель тоже прибавила - до 1620 мм (+ 25 мм), правда не уточняется, учитывается ли в этом случае новый максимальный диаметр колёс для модели - 20 дюймов.

Пространство для ног задних пассажиров выросло на 28 мм, "воздуха" над головой всех членов "экипажа" стало больше на 15 мм. Объём багажного отделения за счёт изменения пола и конструктива подвески увеличился на 50 литров и составляет 480 литров.

Фото: Пресс-служба Nissan.

О том, как изменился кузов и как это повлияло на безопасность и поведение нового Nissan Qashqai, компания рассказывала ещё на этапе тестирования модели.

Также ранее Nissan опубликовал список силовых агрегатов, в списке которых присутствуют только гибриды.

Nissan Qashqai в зависимости от комплектации можно оснастить матричной LED-оптикой, цифровой приборной панелью 12.3 дюйма, проекционным дисплеем 10.8 дюйма (самым большим в сегменте), мультимедиа с экраном 9 дюймов, комплексом ProPilot с адаптивным-круиз-контролем и кучей помощников и ассистентов. Если вам показалось, что о подобном вы читали на днях, то вы совершенно правы: всё это есть на новом Nissan X-Trail и четвёртую генерацию Mitsubishi Outlander.

Европейский продажи должны начаться до лета. Цены и комплектации будут опубликованы позднее. Подробности о дате выхода на российский рынок пока неизвестны.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Фото: Пресс-служба Nissan.