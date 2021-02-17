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17.02.2021 08:08
Рубрика: Легковые авто

Представлен новый Mitsubishi Outlander

Текст: Константин Руссов
Mitsubishi Outlander нового поколения наконец-то представлен. Первым рынком, на который выйдет новый Outlander, станет Северная Америка: это случится уже в апреле, в дальнейшем география будет расширяться.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Дизайн новинки секретом не был: сначала его концепцию анонсировали на шоу-каре Engelberg Tourer пару лет назад, а позднее не смогли скрыть серийный кроссовер от папарацци.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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Также было известно, что новый Mitsubishi будет создаваться на платформе Nissan Rogue/X-Trail, представленном прошлым летом. Одна платформа - экономия на унификации. Поэтому под капотом нового Outlander 2022 мы увидим ту же рядную бензиновую "четвёрку" 2.5 литра мощностью 184 л.с. В паре, как вы уже догадались, - бесступенчатая трансмиссия CVT.

Mitsubishi Outlander оснащён системой полного привода Super All-Wheel Control с функцией векторизации крутящего момента, которая, если она такая же, как у самого мощного Outlander GT, может претендовать на звание уникальной.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Приборная панель и мультимедиа - продолжение темы унификации с Rogue/X-Trail, в остальном если Mitsubishi и кажется уникальным, то всё равно ощущение дежавю не покидает. Разве что рулевое колесо, выполненное в духе Mitsubishi Montero, ставшим одним из источников вдохновения при создании нового Outlander, радует.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Опционально новая генерация кроссовера Mitsubishi тоже повторяет модель Nissan: просто разные названия помощников и систем. Например, комплекс ProPilot с адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга за знаками, полосой и объектами, аварийным торможением и автоматической сменой режима света фар на Outlander переименован в Mi Pilot Assist.

Предварительный прайс на новый Mitsubishi Outlander в США - от 25 795 долларов (1.9 млн рублей), что чуть больше, чем стоимость "донора" и основного конкурента по совместительству: за Nissan Rogue просят от 25 650 долларов, но у "японца" есть пара козырей: 11 подушек в стандартной комплектации и третий ряд сидений.

В России Mitsubishi Outlander 2022 появится, но не ранее следующего года. Такая задержка, вероятно, вызвана не только целью наполнения дилерских центров США и Японии, но и организацией локализации производства модели на заводе в Калуге.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
#Mitsubishi