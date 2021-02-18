Эксперт: главная задача Renault - удержать цены на новый Duster

Компания Renault объявила российские цены на новый Duster и начала прием заказов. В первом квартале кроссоверы появятся в рознице у официальных дилеров. Специально для "РГ" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил перспективы французского автомобиля на нашем рынке.

"Без преувеличения Renault Duster стал в России культовым автомобилем, позволив многим людям пересесть на пусть и бюджетный, но полноценный европейский внедорожный кроссовер. И главным залогом успеха модели, конечно же, была гуманная цена, ниже которой предлагались только старые отечественные модели вроде "Нивы" или УАЗа.

Собственно, главной задачей компании Renault при запуске Duster второго поколения было сохранение привычного ценового позиционирования. И, надо сказать, что в целом компания с этим справилась. Во-первых, сохранена стартовая психологическая отметка "до миллиона". Понятно, что это совсем простая версия, но все-таки она доступна и позволяет получить минимальный пакет благ.

Второй важный фактор - беспрецедентное разнообразие силовых агрегатов на любой вкус. Доступны бензиновые, дизельные, атмосферные и турбированные модификации, что в этом классе фактически уникальное предложение. Причем доплата за более интересные версии варьируется в диапазоне 150-250 тысяч рублей, что по сегодняшним меркам выглядит разумно даже на фоне отечественных или китайских конкурентов.

В общем и целом, Renault Duster II гарантированно сохраняет в России одно из лидирующих мест в классе, предлагая очень достойный набор функций по хорошей цене. Главная задача компании - удерживать объявленное ценовое позиционирование максимально долго", - отметил эксперт.