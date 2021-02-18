Новый Renault Duster для России: все цены и комплектации

Компания Renault объявила цены на новый Duster и начала приём заказов. Традиционно купить автомобиль на первых порах можно в онлайн-шоуруме марки, чуть позднее, в первом квартале, кроссоверы появятся в рознице у официальных дилеров.

Duster в стартовой комплектации Access со 114-сильным бензиновым двигателем 1.6 литра, 5-ступенчатой МКП и с приводом на переднюю ось на 33 тысячи дороже, чем модель первого поколения с аналогичным силовым агрегатом.

Прибавка к стоимости обусловлена не только сменой внешности и компонентов салона, но и более богатым опциональным оснащением, которое дополнено подушкой безопасности переднего пассажира, зеркалами заднего вида с электрической регулировкой и подогревом, светодиодными ходовыми огнями, электростеклоподъёмниками передних дверей, подсветкой перчаточного ящика и 12-вольтными розетками для задних пассажиров.

Базовой версией исполнения для нового Renault Duster с полным приводом является Life. Мотор тот же, но мощность чуть больше - 117 л.с., коробка - 6-ступенчатая "механика". Список оснащения дополнен кондиционером, рулевой колонкой с регулировкой по высоте и вылету, аудиосистемой RadioClassic с 4 динамиками, ассистентом спуска с горы. Цена - 1 150 000 рублей.

Также Duster в комплектации Life предлагается со 143-сильным "атмосферником" и дизелем 1.5 литра мощностью 109 л.с., в обоих вариантах - 6-ступенчатая МКП и 4х4. Цены - от 1 210 000 и 1 230 000 рублей соответственно.

Минимальный прайс на новый Renault Duster с турбомотором TCe 150 объёмом 1.3 литра - 1 340 000 рублей. В этом случае двигатель сагрегатирован с механической коробкой передач и оснащён системой полного привода. На вариаторе CVT X-Tronic модель будет стоить 1 400 000 рублей.

Самой дорогой "стандартной" версией для Duster является Style (TCe 150 + CVT X-Tronic + 4х4) - 1 460 000 рублей.

Для нового Renault Duster подготовили приветственную версию Edition One, которая отличается 16-дюймовыми чёрными колёсными дисками, оранжевыми акцентами в салоне, наличием боковых молдингов с названием модели, массивными расширителями колёсных арок, серебристыми накладами на бамперы, хромированной отделкой решётки радиатора.

"Комплектация Edition One создана с учётом пожеланий клиентов и включает в себя все самые востребованные опции, - отметили в пресс-службе Renault Россия. - В их числе - дистанционный запуск двигателя (для бензиновых версий), автоматический климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев рулевого колеса и ветрового стекла, а также тонированные задние стекла".

Опциональным решением для лимитированной версии является мультимедийная система Easy Link с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

Премьера нового Renault Duster состоялась 11 февраля 2021 года.