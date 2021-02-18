Испанский суд оставил в силе приговор рэперу Аселю

Суд каталонского города Льейда подтвердил вердикт в отношении рэпера Пабло Аселя, которого приговорили к двум с половиной годам тюрьмы по обвинению в организации массовых беспорядков. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого попало судебное постановление, отклоняющее апелляцию.

Напомним, что еще в 2015 году репер получил условный срок за пропаганду леворадикальных идей, но три года спустя он был заменен на реальный. К материалам дела были приобщены 64 поста музыканта в соцсетях, а именно в микроблоге Twitter, а также запись на YouTube. Суд постановил, что репер публично "прославляет терроризм", клевещет на монархию и государственные институты. Однако попытка отправить Аселя за решетку удалась не с первого раза (он заперся с фанатами в стенах льейдского университета) и привела к столкновению молодежи с полицией и беспорядкам. На днях они прокатились по Мадриду, Барселоне, Гранаде и другим городам по всей стране.