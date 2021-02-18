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18.02.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Nissan не оставит Россию без доступного кроссовера

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Компания Renault 11 февраля представила Duster второго поколения для авторынка России. После этого будущее соплатформенного Nissan Terrano оказалось под вопросом.

Фото: Пресс-служба Nissan.
Новый Nissan Pathfinder не будут выпускать в России

"Российская газета" решила выяснить у пресс-службы Nissan о дальнейших перспективах Terrano. Был задан такой вопрос: "Планирует ли Nissan продолжать производить модель Terrano в России?".

"О будущих продуктовых планах мы не рассказываем", - ответили в Nissan. Но в пресс-службе японской марки добавили, что в сегменте кроссоверов В-класса Nissan точно будет присутствовать.

Нынешний вариант Nissan Terrano ещё должен какое-то время сходить с конвейера московского завода Renault. При этом новый Renault Duster выпускают параллельно. Сменит ли Terrano поколение или до нашего авторынка доберётся другой компактный SUV? Пока неизвестно.

Напомним, Nissan Terrano отличается от Renault Duster-1 иным дизайном экстерьера, слегка изменённым интерьером, другими комплектациями с расширенным списком опций. Автомобиль оснащается двигателями объёмом 1,6 литра (114 л. с.) и 2,0 литра (143 л. с.). Коробки - 5- либо 6-ступенчатая МКП или АКП. Предлагается как переднеприводная модификация, так и полноприводная версия.

Стоит отметить, что Terrano в схожих исполнениях дороже Duster примерно на 70-90 тысяч рублей. При этом первый в "базе" стоит от 1 145 000 рублей, стоимость второго составляет от 912 000 рублей. К слову, сегодня в модельный ряд Nissan в России также входят кроссоверы Qashqai, X-Trail, Murano.

#Nissan