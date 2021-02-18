Обновленный Lada Largus Cross: чего мы так и не дождались

Lada Largus абсолютно заслуженно входит в топ-10 самых продаваемых машин России: столь функциональной модели за указанные деньги просто не найти. Однако владельцам уже почти десятилетие приходится мириться с врожденными недостатками универсала, которые достались "Ларгусу", во-первых, по наследству от Dacia Logan MCV первого поколения, во-вторых, от вазовской техники и сборки! И вот наконец-то полноценное обновление. Какие изменения мы приветствуем, а каких машине не хватило.

Сэкономили на внешности

Мы надеялись и ждали, но нет - образа Logan MCV II у нас не будет. По крайней мере до 2025 года Largus останется с тем же самым кузовом 2006 года, которому просто приделали перед от Logan II образца 2012 года, стилизованный под маттиновский Х-фейс.

Признаем, смотрится очень хорошо. Но, очевидно, что после заявления главы группы Renault, куда входит и АвтоВАЗ, смысла напрягаться в доводке Lada уже нет - все отечественные новинки через пятилетку превратятся в рестайлинговые "Дачии".

Из плюсов - появление новых зеркал заднего вида от Lada Vesta. Из минусов - у обновленного "Ларгуса" даже в топ-версии забрали отличные шины Continental, поставив взамен неплохие, но все-таки бюджетные покрышки Pirelli. По неизвестным пока причинам вместо датчиков переднего парктроника оказались заглушки. У капота в самой дорогой версии так и не появилось ни газовых упоров, ни тепло-шумоизоляции. Нет ее и между двигателем и салоном.

В задней части одно важное изменение - появление камеры заднего вида. А вот двери-распашонки, через которые, во-первых, почти ничего не видно в салонное зеркало, и которые придется постоянно регулировать из-за слабого на кручение кузова, остались те же.

Технику оставили прежней

Фото: Борис Захаров

Тут без неожиданностей: техническая начинка в своей основе не изменилась никак. От задних барабанных тормозов до двигателей - все осталось по-прежнему. А это означает, что и проблемы "Ларгусу" остались по наследству. В-первую очередь, владельцы массово жалуются на недостаток мощности даже 106-сильного двигателя, не говоря про базовый 8-клапанный моторчик на 87 лошадок.

Последний агрегат, кстати, будет все-таки немного модернизирован. По крайне мере, АвтоВАЗ доработает систему ГРМ, что позволит избежать обкаточного ТО на 3000 км, где было необходимо регулировать клапаны.

Что касается надежности вазовских агрегатов, то в целом справляются они неплохо, однако владельцы, поменявшие Largus с мотором от Renault на Largus с мотором от ВАЗ, о такой замене чаще всего жалеют. На вторичном рынке, к примеру, цены на Lada с французским "сердцем" держатся выше.

Помимо нехватки мощности, вазовские агрегаты из-за подтянутых норм экологичности нестабильно ведут себя при заправке рекомендованным 92-м бензином и отечественным маслом. Порой плохо заводятся, подтраивают и поджирают масло. Владельцы, экспериментирующие с топливом и смазкой, поголовно отмечают улучшения при переходе на 95-й бензин и дорогое импортное масло.

Нередки вылеты ошибки Check Engine, которая чаще всего загорается из-за пропусков зажигания и сбоев ЭБУ. Владельцы также отмечают повышенную склонность к выкипанию антифриза, так что за перегревом тоже придется следить.

На первый взгляд, шасси также не претерпело никаких изменений, а значит потенциальным покупателям нужно знать несколько слабых мест. В первую очередь, это шаровые опоры, которые порой не выдерживают и 30 тыс.км. По регламенту меняются они только вместе с рычагами, однако большинство ларгусоводов их перепрессовывают. Правда, хватает этого на один раз - вторая замена гарантированно идет в сборе, поскольку разбивается посадочное отверстие шаровой.

Еще одна фирменная болячка - пыльники ШРУСов, из-под которых сочится смазка. Бывает, что закисает вакуумный усилитель тормозов, начинающий работать только через некоторое время после начала движения. Ну и остальных проблем по мелочи с 3-5 летними "Ларгусами" хватает - от быстрой коррозии под облупившейся краской до настройки хода и усилия нажатия педалей. Нередки сбои по электросистеме, а также быстро проявляются огрехи сборки.

Автомата не ждите

Фото: Борис Захаров

Что касается потенциальных желаний владельцев, то жители мегаполисов, конечно же, хотели бы видеть Lada Largus с автоматом. Заморачиваться с такой коробкой уже, видимо, никто не будет.

АвтоВАЗ отказался от древней четырехступки Jatco, которую в теории можно было пристыковать к отечественным моторам, а вот новый вариатор, идущий на "Весту", потребует и замены двигателя на франко-японский агрегат 1.6, от предка которого АвтоВАЗ старательно избавлял "Ларгус" ради увеличения процента локализации. Так что нынешние агрегатные пары универсала с большой вероятностью останутся до конца его дней.

Спасибо за обновленный интерьер

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Главное достоинство и, кажется, суть всего рестайлинга - избавление "Ларгуса" от целого списка родовых травм интерьера и чудовищной эргономики. Первое и основное: Largus избавили от плоских сколиозных сидений первого "Логана" и заменили их более выразительными по профилю креслами от более современных "реношек".

Кнопки стеклоподъемников наконец-то переехали на двери. В руках теперь современный руль от "Весты" с подогревом, кнопками круиз-контроля и - о чудо! - клаксоном. Правда, увы, по вылету "баранка" по-прежнему не регулируется.

Из приятностей - обновленная передняя панель со старенькой, но полноценной мультимедией и относительно современным щитком приборов. Все досталось "Ларгусу" от Renault Logan II. А вот передний подлокотник оригинальный.

Из застарелых "косяков" - неудобные передние подстаканники, слепая регулировка зеркал под ручником, старые дверные карты задних створок без ручек и в целом специфическая высокая посадка на заднем диване. Последний, к слову, обзавелся подогревом, отдельной розеткой на 12В и USB-разъемом. Полочка над головой также на месте.

Выводы

Если обобщать впечатление от первого знакомства, суть рестайлинга Lada Largus FL свелась к замене древнего, аскетичного и неудобного интерьера на относительно современный, представляющий собой в основе салон от Renault Logan II с деталями от Lada Vesta. Передняя часть кузова от того же второго "Логана", скорее, приятный бонус от производителя.

А вот старая техника новинки расслабиться владельцу не даст. Практически в 100% случаев хозяева "Ларгуса" с вазовскими моторами отмечают, что по крупному машина не подводит, но ездить на ней как на иномарке - от ТО до ТО - не получится. В лучших традициях отечественного автопрома Lada Largus потребует к себе внимания и приложения рук.

Усугубляется это тем, что по неподтвержденной информации от дилеров марки, обновленный "Ларгус" неслабо прибавит в цене. По крайней мере, презентованную топ-версию Largus Cross официальные продавцы предварительно оценивают в 960-990 тысяч рублей, что перемещает модель в ценовую зону базовых модификаций нового Renault Duster.