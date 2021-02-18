Попова предупредила о большом риске заразиться коронавирусом

Она отметила, что хотя общими усилиями и удается сдерживать распространение опасной инфекции, ситуация далека от идеальной. Есть ещё и бессимптомные случаи, которых очень много.

"Это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока на сегодня. Все респираторные инфекции приходят в середине января, в феврале и в марте. Сейчас нельзя сказать, что все прошло и мы отпускаем ситуацию - это не так. На сегодня риски еще достаточно велики", - подчеркнула Попова.

Она отметила, что ситуация осложняется тем, что зимой иммунная система у человека слабее, чем осенью. 'Есть еще достаточно известное эпидемиологическое правило - тяжелее всех болеют люди, которые заболевают в начале эпидситуации и в конце. Вот сейчас главное - не попасть в число тех, кто заболевает на излете болезни", - предупреждает глава Роспотребнадзора.

По ее словам, в России в основном циркулирует основной штамм коронавируса. Так называемый "британский" к нам практически не проник. Были лишь единичные случаи завоза.

"Мы очень плотно за этим следим. Если кто вернулся из поездки и заболел, у него проявились клинические симптомы, там идет распространение уже тех штаммов, которые нам известны. Щит в России работает, он закрывает любую попытку проникновения вируса к нам", - добавила Попова.