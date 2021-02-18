Вильфанд предупредил об аномальном холоде на большей части России

В большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается аномально холодная погода. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, глядя на синоптическую карту, обратил внимание, что практически вся территория нашей страны окрашена в синий цвет. "Аномалия температуры отрицательная", - объяснил специалист РИА Новости.

Такая же картина наблюдается и в США. А причины такой аномалии одни и те же. "Дело в том, что сейчас на азиатской части нашей страны глубокий циклон, а над Западной Европой - хорошо выраженный антициклон. В США очень похожая ситуация: над Гренландией глубокий циклон, а над Канадой - мощный антициклон", - цитирует метеоролога ТАСС.

По словам Вильфанда, ситуация, когда на таких удаленных территориях наблюдаются похожие синоптические процессы, является большой редкостью. Кстати, в России температура воздуха ниже нормы на 10-12 градусов, а в США - на 12-17 градусов. Так что нам еще повезло.

А вот кому грех жаловаться на погоду - так это жителям Дальнего Востока. Например, на Камчатке и Сахалине температура воздуха выше нормы на 6-8 градусов. А на остальной территории положительная аномалия составляет четыре градуса.