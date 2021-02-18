Волна тепла накроет европейскую часть России в конце недели

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о потеплении в ряде регионов европейской части России. В Калининградской, Ленинградской, Тверской и Московской областях температура воздуха повысится до обычных для этого времени года значений.

Сейчас же, по словам метеоролога, ночью столбики термометров опускаются до отметки минус 25 градусов, местами морозы еще сильнее: -27…-29. Это ниже нормы на 10-12 градусов.

Вильфанд подчеркнул, что о весне еще рано говорить. Кратковременное потепление в воскресенье и понедельник сменится очередным похолоданием 23 февраля. Кроме того, ожидаются снегопады. В День защитника Отечества выпадет до трети месячной нормы осадков. Усилится ветер, закружат метели с ухудшением видимости. Ночная температура будет колебаться от -15 до -20, а днем не выше -12…-17.