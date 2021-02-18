Новости

Волна тепла накроет европейскую часть России в конце недели 02:21
В Мексике 14 человек стали жертвами холодной погоды 01:56
В США изъяли более 10 миллионов поддельных масок 3MN95 01:40
Власти Барселоны запретят курение на четырех самых популярных пляжах 01:04
В США снесли бывшее казино Трампа в Атлантик-сити 00:54
Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе регистрации вакцины в ЕС 00:33
В Мадриде полиция разогнала протестующих против ареста рэпера 00:17
В Финляндии обнаружен новый штамм Covid-19 17.02.2021
РФС будет использовать электронную систему назначения судей 17.02.2021
Главврач больницы в Коммунарке призвал всех носить маски 17.02.2021
Биткоин обновил рекорд стоимости 17.02.2021
ФАС проверит агрегаторы такси из-за завышенных цен в снегопад 17.02.2021
Анна Кузнецова предложила создать реестр "алиментщиков" 17.02.2021
Мишустин совершит рабочий визит в Псковскую область 17.02.2021
В Петербурге ужесточили правила расселения коммунальных квартир 17.02.2021
Захарова о решении ЕСПЧ о Навальном: Запад не думает о последствиях 17.02.2021
Греция продлила ограничения на въезд россиян 17.02.2021
В Петербурге воспитатель отсудила компенсацию за хамство в родительском чате 17.02.2021
В Симферополе арестованы пять участников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 17.02.2021
Грызлов: РФ готова содействовать диалогу Украины и Донбасса 17.02.2021
В Петербурге суд запретил пятый за сутки сайт с аниме 17.02.2021
Минюст: Требование ЕСПЧ освободить Навального не имеет правовых оснований 17.02.2021
Небензя: Недопустимо распространение ложных данных о вакцинах от COVID-19 17.02.2021
Дорожные пробки в Москве оцениваются в девять баллов 17.02.2021
Курс евро понизился на 18 копеек до 89,1 рубля 17.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
18.02.2021 02:21
Рубрика: Общество

Волна тепла накроет европейскую часть России в конце недели

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о потеплении в ряде регионов европейской части России. В Калининградской, Ленинградской, Тверской и Московской областях температура воздуха повысится до обычных для этого времени года значений.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Синоптики пообещали москвичам "барическую пилу" с резкими скачками давления

Сейчас же, по словам метеоролога, ночью столбики термометров опускаются до отметки минус 25 градусов, местами морозы еще сильнее: -27…-29. Это ниже нормы на 10-12 градусов.

Вильфанд подчеркнул, что о весне еще рано говорить. Кратковременное потепление в воскресенье и понедельник сменится очередным похолоданием 23 февраля. Кроме того, ожидаются снегопады. В День защитника Отечества выпадет до трети месячной нормы осадков. Усилится ветер, закружат метели с ухудшением видимости. Ночная температура будет колебаться от -15 до -20, а днем не выше -12…-17.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица СЗФО Ленинградская область ЦФО Тверская область СЗФО Калининградская область ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе регистрации вакцины в ЕС
Захарова о решении ЕСПЧ о Навальном: Запад не думает о последствиях
ФНС упростит россиянам получение налогового вычета
Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"