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Рубрика: Происшествия

В Крыму задержан виновник ДТП, в котором погибли трое полицейских

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Правоохранители задержали и допросили жителя Кировского района, подозреваемого в совершении дорожной аварии, в которой погибли трое полицейских. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым и Севастополю.

После стабилизации состояния здоровья ему в рамках уголовного дела инкриминировано нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму

Как сообщалось ранее, вечером 2 февраля в Кировском районе столкнулись служебное авто полиции LADA Priora с автомобилем Skoda Octavia, за рулем которого находился местный житель. В результате ДТП погибли трое сотрудников полиции, еще четверо участников аварии - водителя Skoda Octavia, ехавшего с ним в попутном направлении велосипедист, сотрудника конвойной службы и осужденного, которого он перевозил, доставили в больницу с различными травмами.

Следователи установили, что полицейская машина, в которой находились четверо сотрудников конвоя и осужденный, перевозила последнего с включенными проблесковыми маячками из Кировского районного суда в сизо Симферополя. На десятом километре дороги Кировское - Приветное водитель Skoda Octavia, ехавший со стороны села Приветное в Кировское, наехал на движущегося в попутном направлении велосипедиста, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с авто полиции.

В рамках уголовного дела назначены и проводятся 13 сложных экспертиз. Место происшествия неоднократно осмотрели эксперты, в том числе с применением криминалистической техники. Также проведен следственный эксперимент в условиях, приближенных к тем, в которых произошла авария.

Следствие намерено предъявить подозреваемому обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

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