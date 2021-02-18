В июле 1943 года Иван Чивриков был награжден медалью "За оборону Ленинграда" 14:37

Чивриков Иван

В июле 1943 года Иван Чивриков был награжден медалью "За оборону Ленинграда"

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Чибичян Дртад

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Черепанов Иван

Иван Черепанов печатался как поэт в сибирских газетах и журналах

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Фёдоров Иван

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Хорхорин Сергей

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Шершер Леонид

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Кусеин Эсенкоджаев стал первым киргизским писателем-фантастом 11.02.2021

Эсенкоджаев Кусеин

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Эфрон Георгий

Георгий Эфрон - сын Марины Цветаевой и Сергея Эфрона

Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

От деревни Косяпрово до деревни Омути

Текст: Дмитрий Шеваров
Иван Чивриков, 21 год
Чивриков Иван Васильевич (1922 - 06.02.1944), лейтенант, командир минометного взвода 320-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии.

Родился Иван в деревне Косяпрово Гжатского района Смоленской области.

Во время войны стихи лейтенанта Чиврикова публиковались в дивизионной газете "Красное знамя" и армейской газете "Отважный воин".

В начале лета 1943 года Иван участвовал в армейском слете военных корреспондентов, где познакомился и подружился с поэтами-офицерами Владимиром Калачёвым и Георгием Кузьмицким.

В июле 1943 года Иван был награжден медалью "За оборону Ленинграда".

Погиб у деревни Омути (Вируский уезд, Эстония).

Похоронен в братской могиле на северной окраине города Сланцы Ленинградской области.

Фото: Олег Кнорринг / Фотохроника ТАСС
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