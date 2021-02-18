В июле 1943 года Иван Чивриков был награжден медалью "За оборону Ленинграда"

Иван Чивриков, 21 год

Чивриков Иван Васильевич (1922 - 06.02.1944), лейтенант, командир минометного взвода 320-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии.

Родился Иван в деревне Косяпрово Гжатского района Смоленской области.

Во время войны стихи лейтенанта Чиврикова публиковались в дивизионной газете "Красное знамя" и армейской газете "Отважный воин".

В начале лета 1943 года Иван участвовал в армейском слете военных корреспондентов, где познакомился и подружился с поэтами-офицерами Владимиром Калачёвым и Георгием Кузьмицким.

В июле 1943 года Иван был награжден медалью "За оборону Ленинграда".

Погиб у деревни Омути (Вируский уезд, Эстония).

Похоронен в братской могиле на северной окраине города Сланцы Ленинградской области.