Lada Largus FL получил новый мотор

АвтоВАЗ, анонсируя старт продаж обновлённого Lada Largus, сообщил, что в моторной гамме семейства модели произошли изменения: восьмиклапанный двигатель ВАЗ-11189 заменён на модернизированный.

Двигатель объёмом 1.6 литра мощностью 90 л.с. будет являться базовым для Lada Largus, который пришёл на смену 87-сильному мотору. Увеличение отдачи обусловлено внедрением обновленной шатунно-поршневой группы, модернизированного коленвала и газораспределительного механизма.

В компании также отметили, что 80% крутящего момента доступны уже на тысяче оборотов в минуту, что позволило снизить частоту переключений и расход топлива. Как и предшественник, новый мотор агрегатируется 5-ступенчатой МКП и может работать на бензине АИ-92.

Ещё один важный момент: исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 000 километров.

С ценами на обновлённый Lada Largus FL можно ознакомиться по ссылке.