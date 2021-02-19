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19.02.2021 12:33
Рубрика: Российский автопром

Lada Largus FL получил новый мотор

Текст: Константин Руссов

АвтоВАЗ, анонсируя старт продаж обновлённого Lada Largus, сообщил, что в моторной гамме семейства модели произошли изменения: восьмиклапанный двигатель ВАЗ-11189 заменён на модернизированный.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Двигатель объёмом 1.6 литра мощностью 90 л.с. будет являться базовым для Lada Largus, который пришёл на смену 87-сильному мотору. Увеличение отдачи обусловлено внедрением обновленной шатунно-поршневой группы, модернизированного коленвала и газораспределительного механизма.

В компании также отметили, что 80% крутящего момента доступны уже на тысяче оборотов в минуту, что позволило снизить частоту переключений и расход топлива. Как и предшественник, новый мотор агрегатируется 5-ступенчатой МКП и может работать на бензине АИ-92.

Ещё один важный момент: исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 000 километров.

С ценами на обновлённый Lada Largus FL можно ознакомиться по ссылке.

#Lada