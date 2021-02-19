Обновленный Lada Largus: объявлены цены, стартовал прием заказов

Цены на Lada Largus:

•Фургон - от 685 900 рублей;

•Универсал (5 мест) - от 690 900 рублей;

•Универсал (7 мест) - от 817 900 рублей;

•Lada Largus Cross - от 865 900 рублей.

Фургон и пассажирский универсал доступны в трёх основных комплектациях: Classic, Comfort, Luxe. Оснащение каждой может быть расширено за счёт пакетов с фиксированным набором опциональных решений.

В базовое исполнение Classic входят подушка безопасности водителя, ABS, защита двигателя и подкапотного пространства, аудиоподготовка, центральный замок, регулируемая по высоте рулевая колонка, 15-дюймовые колёса на стальных дисках.

В комплектации Comfort появляются пассажирский эйрбег, сиденье второго ряда с раскладкой в пропорции 60/40, противосолнечный козырёк пассажира с зеркалом, натяжная полка багажника, ГУР, сиденье водителя с регулировкой по высоте, передние электростеклоподъёмники, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер, круиз-контроль и ограничитель скорости; мультифункциональное рулевое колесо, аудиосистема с AUX, USB, Bluetooth, 4 динамика, молдинги дверей, рейлинги, ручки, окрашенные в цвет кузова.

Версия Luxe дополнена противотуманными фарами, центральным подлокотником, розеткой 12V для пассажиров второго ряда, датчиками дождя, света, парковки, ремнями безопасности передних сидений с регулировкой по высоте, ЭСП задних дверей, камерой заднего вида, мультимедиа с сенсорным дисплеем 7 дюймов. Также в Luxe предоставляется возможность выбора цвета интерьера между чёрным и коричневым, диски заменены на легкосплавные.

Версия Cross отличается от обычных универсалов увеличенным клиренсом, внедорожным обвесом, решёткой радиатора и оформлением салона.

Ранее "РГ" рассказывала о новом базовом двигателе для Lada Largus мощностью 90 л.с. и о его преимуществах перед ушедшим в отставку 87-сильным "восьмиклапанником".