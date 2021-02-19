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Рубрика: В мире

Мадуро заявил о начале вакцинации "Спутником V" в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: AFP/Federico Parra Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: AFP/Federico Parra
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: AFP/Federico Parra

В Венесуэле стартовала вакцинация российским препаратом от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро, отметив, что первой привилась врач из города Лос-Текес в штате Миранда.

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Венесуэльский лидер подчеркнул, что 18 февраля, - исторический день, потому что "началась вакцинация всех медработников страны "Спутником V", самой безопасной вакциной в мире", - цитирует ТАСС.

Напомним, в октябре Российский фонд прямых инвестиций информировал о предоставлении Каракасу "Спутника V" для проведения третьей фазы клинических испытаний. А в декабре с российской стороной было подписано соглашение о поставках препарата для массовой вакцинации. В феврале в Венесуэлу была доставлена первая партия вакцины.

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