Мадуро рассказал о ходе испытаний вакцины "Спутник V" в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" проходят очень хорошо. "Мы подождем окончания испытаний, чтобы предоставить точные результаты", - добавил лидер латиноамериканской страны.

Препарат "Спутник V" доставили в Венесуэлу в первой половине октября. Тогда же Мадуро сообщил, что параллельно с российской будет тестироваться и китайская вакцина. В программе участвуют 2 тысячи волонтеров, в том числе сын Мадуро и его сестра.

Массовая вакцинация населения начнется с апреля 2021 года. В первую очередь будут привиты медики и учителя, люди старшего возраста и те, у кого есть хронические заболевания.