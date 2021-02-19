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19.02.2021 16:28
Рубрика: Легковые авто

Названы самые надежные автомобили. На первом месте не Toyota

Текст: Валерий Карташов
Компания JD Power провела очередное исследование надёжности автомобилей на американском рынке. Выяснилось, что Lexus лидирует в премиальном сегменте, а Kia в массовом.
Фото: Пресс-служба Lexus. Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Ольга Головко/РИА Новости
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Итак, в рейтинге за 2020 год первую строчку сохраняет Lexus. При этом японская марка восходит на пьедестал девятый раз за последние 10 лет. За Lexus идёт Porsche. Бронза досталась корейскому бренду Kia. Что касается Toyota, то она оказалась лишь на четвёртом месте. К слову, Genesis, который был лидером год назад, теперь сместился на восьмую позицию.

Самые ненадежные машины у Jaguar, Alfa Romeo и Land Rover. В списке моделей наиболее надёжными являются Lexus NX и RX, Porsche 911. Последний уже второй раз за три года обладает своим званием.

Аналитики отмечают, что надёжность транспортных средств в США находится на высоком уровне. Общий показатель дефектов, указанный владельцами, снизился на 10% по сравнению с прошлым годом.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Как заявил вице-президент по автомобильной промышленности JD Power Дэйв Сарджент, производители изготавливают всё более надёжные машины, но некоторые проблемы ещё присутствуют.

Исследование основано на ответах 33 251 автовладельца из США. В список попали модели 2018 года, которые прошли трёхлетнюю эксплуатацию.

Ранее в России также определили самые надёжные машины. Лидерами рейтинга стали Mercedes-Benz и Toyota.

Фото: www.jdpower.com
#Kia #Lexus