"Норникель" рассказал, за счет чего выплатит штраф за ЧП в Норильске

"Норникель" готов возместить ущерб в 146,2 миллиарда рублей от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом заявил старший вице-президент компании по устойчивому развитию Андрей Бугров. "Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет", - сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, выплата будет проходить за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании.

Утечка 21 тысячи тонн топлива на ТЭЦ в Норильске произошла 29 мая прошлого года. Тогда дизельное топливо попало в реки Далдыкан, Амбарная, Пясина и озера Пясино.

В сентябре Росприроднадзор подал иск о возмещении вреда окружающей среде к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель").

В начале февраля Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск, обязав компанию выплатить 146,177 миллиарда рублей.

Кроме того, СК передал в Генпрокуратуру уголовное дело о халатности, обвиняемыми по которому проходят оперативный дежурный Единой диспетчерской службы управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска Денис Кулаев и и.о. начальника управления Вячеслав Иващенко. По версии следствия, они не приняли мер по оперативной локализации и ликвидации ЧП.