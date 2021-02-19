Дело Аселя буквально взорвало Испанию. Этого исполнителя, резко обличавшего в своих песнях монархию, и выражавшего свою позицию в "Твиттере", приговорили почти к трем годам тюрьмы , лишили права в будущем занимать госдолжности и обязали выплатить крупный денежный штраф. При этом испанский суд не обратил внимания на призыв около 200 деятелей культуры, которые призывали не наказывать рэпера ха его политические взгляды и не считали , что тот допустил "злоупотребления, связанные со свободой самовыражения". Вице-премьер королевства Кармен Кальво в эфире радиостанции Cadena SER заявила, что "демонстрация, о которой не было доложено, задержанные, пострадавшие, серьезный материальный ущерб - это не соответствует свободе слова". "У всех прав есть свои ограничения", - добавила Кальво.

Гробовую тишину в отношении происходящих в Испании событий хранят европейские институты. Не слышно традиционных для таких ситуаций, когда они происходят за пределами ЕС, призывов руководства единой Европы и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Аселя, тем более осуждения испанской полиции, вот уже несколько дней активно применявшей спецсредства против сторонников рэпера. Хотя пора привыкнуть, что ЕСПЧ хотя и называется "европейским" судом, обычно молниеносно реагирует только на задерэания прозападных оппозиционеров и их агрессивных сторонников за пределами шенгенской зоны.

Тем же, кто в Испании, еще надеется на вмешательство ЕСПЧ в ситуацию, стоит напомнить, что в 2018 году этот заботящийся о правах человека суд отклонил обращение активистов францзского движения "желтых жилетов" запретить французской полиции использовать против протестующих травмоопасные резиновые пули. Многочисленные пострадавшие от этих пуль в своем иске настаивали, что действия полиции нарушают статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основные свободы. Но суд отклонил иск, заявив, что принимает такие запросы только в случае, когда подающим жалобу "грозит непоправимый ущерб здоровью". Выбитые резиновыми рулями глаза, по мнению судей, не наносят непоправимого вреда здоровью протестующих.

А буквально на днях ЕСПЧ оправдал полковника немецкого бундесвера, который в 2009 году приказал нанести удар по афганской провинции Кундуз. Тогда под бомбами погибли 90 мирных жителей, включая детей. Причем коллегия из 17 судей единогласно решила, что немецкое расследование по этому делу, по итогам которого родственникам погибших было отказано в извинениях и компенсациях со стороны Германии, не нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.