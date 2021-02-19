Новости

Лавров: Отношения между Европой и Россией сейчас "разорваны в клочья" 21:05
Лавров: ЕС воспринимает Россию как чужака 21:00
Лавров: Князь Монако попросил РФ о поставках вакцины "Спутник V" 21:00
Движение машин по Крымскому мосту открыто в обе стороны 20:47
Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене 20:34
Российская команда досрочно выиграла Азиатскую серию Ле-Ман 20:25
Меркель заявила, что необходимо вакцинировать всех людей на планете 20:09
"Справедливая Россия" выдвинет на выборах кандидатов от казачества 19:47
МИД ФРГ: Германия намерена создать условия для завершения "Северного потока-2" 19:41
"Автодор" готов к работе в усиленном режиме из-за ограничений для грузовиков 19:37
Мишустин и Володин обсудили отчет кабмина в Госдуме 19:36
Возобновилось движение автомобилей по Крымскому мосту 19:32
Деловые организации поддержат торговлю России с европейскими странами 19:29
В России планируют создать временный регистр медработников 18:58
Краснодарские спасатели переведены в режим ЧС 18:56
В Москве курьер заехал в салон трамвая на мопеде 18:40
В аэропорту Минска изменили правила сдачи теста на COVID-19 18:31
Эксперт сообщил о росте раннего бронирования туров по России 18:29
В Великобритании наградили орденом "За заслуги" собаку 18:18
Путин выразил поддержку Мадуро 18:17
В Петербурге предложили током реабилитировать переболевших COVID-19 17:58
Мишустин провел заседание правкомиссии по иностранным инвестициям 17:56
В Крыму режим угрозы ЧС ввели еще в одном муниципалитете 17:56
В Петербурге прививать от коронавируса будут в торговых центрах 17:36
Принц Гарри и Меган Маркл не вернутся к королевским обязанностям 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
19.02.2021 19:32
Рубрика: В мире

Еврофемида вздремнула

Почему Европейскому суду по правам человека не интересен арест рэпера в Испании и жесткие разгоны его сторонников
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8388)
В Испании властям третий день не удается потушить пожар протестов, возникший после ареста каталонского рэпера Пабло Аселя. В четверг в Барселоне, Валенсии, Сабаделе, Таррагоне вновь тысячи человек вышли на улицы с требованием освободить музыканта. И вновь полиция применила в отношении манифестантов резиновые пули и слезоточивый газ. На многочисленных видеозаписях видно, что стражи порядка избивают не только вандалов, но и тех, кто не оказывает никакого сопротивления, и даже журналистов. Стало известно, что девушка, которую днем ранил полициейский, в итоге лишилась глаза.

Дело Аселя буквально взорвало Испанию. Этого исполнителя, резко обличавшего в своих песнях монархию, и выражавшего свою позицию в "Твиттере", приговорили почти к трем годам тюрьмы , лишили права в будущем занимать госдолжности и обязали выплатить крупный денежный штраф. При этом испанский суд не обратил внимания на призыв около 200 деятелей культуры, которые призывали не наказывать рэпера ха его политические взгляды и не считали , что тот допустил "злоупотребления, связанные со свободой самовыражения". Вице-премьер королевства Кармен Кальво в эфире радиостанции Cadena SER заявила, что "демонстрация, о которой не было доложено, задержанные, пострадавшие, серьезный материальный ущерб - это не соответствует свободе слова". "У всех прав есть свои ограничения", - добавила Кальво.

Фото: REUTERS
В Испании арест рэпера Пабло Аселя вылился в протесты

Гробовую тишину в отношении происходящих в Испании событий хранят европейские институты. Не слышно традиционных для таких ситуаций, когда они происходят за пределами ЕС, призывов руководства единой Европы и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Аселя, тем более осуждения испанской полиции, вот уже несколько дней активно применявшей спецсредства против сторонников рэпера. Хотя пора привыкнуть, что ЕСПЧ хотя и называется "европейским" судом, обычно молниеносно реагирует только на задерэания прозападных оппозиционеров и их агрессивных сторонников за пределами шенгенской зоны.

Тем же, кто в Испании, еще надеется на вмешательство ЕСПЧ в ситуацию, стоит напомнить, что в 2018 году этот заботящийся о правах человека суд отклонил обращение активистов францзского движения "желтых жилетов" запретить французской полиции использовать против протестующих травмоопасные резиновые пули. Многочисленные пострадавшие от этих пуль в своем иске настаивали, что действия полиции нарушают статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основные свободы. Но суд отклонил иск, заявив, что принимает такие запросы только в случае, когда подающим жалобу "грозит непоправимый ущерб здоровью". Выбитые резиновыми рулями глаза, по мнению судей, не наносят непоправимого вреда здоровью протестующих.

А буквально на днях ЕСПЧ оправдал полковника немецкого бундесвера, который в 2009 году приказал нанести удар по афганской провинции Кундуз. Тогда под бомбами погибли 90 мирных жителей, включая детей. Причем коллегия из 17 судей единогласно решила, что немецкое расследование по этому делу, по итогам которого родственникам погибших было отказано в извинениях и компенсациях со стороны Германии, не нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.

В мире Европа Испания

Главное сегодня

Путин выразил поддержку Мадуро
В Кремле надеются на "здравое видение" ЕС и США по вопросу новых санкций
Минтранс раскрыл подробности соглашения о перевалке белорусских грузов
В Минтруде разъяснили, как маткапитал можно вернуть на счет пенсии
В Крыму режим угрозы ЧС ввели еще в одном муниципалитете
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются