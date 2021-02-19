Москвичей предупредили о новых снегопадах и морозе в праздники

В столичном регионе в пятницу и субботу будет ясная, морозная погода. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в пятницу днем воздух прогреется не выше минус 14-16 градусов. Схожая погода ожидается и в субботу, которая станет последним рабочим днем на этой самой длинной рабочей неделе года.

А уже с 21 февраля в регионе начнется новая волна похолодания. Температура воздуха может опускаться до -23...-25, временами будет идти снег. Среднесуточная температура окажется ниже нормы на 7-9 градусов.

Всего за три выходных дня выпадет до трети месячной нормы осадков, или 10-12 см снега. Напомним, что нормой для февраля считается 36 см. Кстати, с начала месяца в регионе уже выпало более 160 процентов осадков.