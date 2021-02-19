В Приморье тигрята проверили фотоловушку на прочность

Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал видео, сделанное фотоловушкой, которой играли тигрята. Кадры иллюстрируют особенности поведения детенышей хищника, отмечает пресс-служба нацпарка.

На фотоловушку тигрята наткнулись, когда расположились вместе со своей матерью на ночлег. Они сорвали камеру с дерева и, переворачивая, играли с ней.

Сорванную фотоловушку нашел сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Виктор Сторожук. По его словам, камера лежала на земле примерно в пяти метрах от ствола. Ремешок оказался разорванным на мелкие части, но сама фотоловушка работала, хотя датчик движения пробит и требует ремонта.

"Такое поведение характерно для котят. В данном случае, фотоловушка стала стимулом для игрового поведения котенка, которому интересно всё, что выбивается из привычного ландшафта. Судя по размерам тигрят, им около 8-9 месяцев. В этом возрасте им свойственно проявлять любопытство и изучать мир вокруг себя" - отмечают ученые нацпарка.

Фотомониторинг ведется на "Земле леопарда" уже восемь лет. На территории резервата установлено 400 фотоловушек. Фото и видео, которые делают, помогают ученым в исследованиях. Иногда животные проявляют к камерам - автоматических лесных камер, которые снимают животных на фото и видео. Котята амурского тигра далеко не первые, кто "покушался" на ловушки. За этим были замечены медведи, которые пытались "разобрать" технику, тигрята, вытащившие флеш-карту, и даже дятел, продолбивший защитную пластину.