Проект студента из ИТМО победил на конкурсе в США

Модель предсказания электромагнитных штормов в поле Земли, разработанная студентом ИТМО (Санкт-Петербург) сирийцем Аммаром Али, победила на конкурсе Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Соревнование проведено при поддержке NASA. За выигрыш Али получил приз в 15 тысяч долларов.

Участникам конкурса требовалось научить систему искусственного интеллекта предсказывать по поведению солнечного ветра будущее состояние геомагнитного поля Земли, а главное - предупреждать геомагнитные бури, которые влияют на системы навигации.

Аммару Али удалось создать алгоритм для анализа данных со спутника, который выдал наименьшее количество ошибок в сравнении с реальными показателями космических аппаратов. Его проект оставил позади более 600 заявок от участников со всего мира.

В данный момент Аммар Али учится на втором курсе магистратуры ИТМО, планирует продолжить учебу в аспирантуре. Он будет изучать машинное обучение и компьютерное зрение.