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19.02.2021 18:00
Рубрика: Власть

Новый водозабор для Севастополя построили в рекордные сроки

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Под Севастополем завершается возведение ковшового водозабора на реке Бельбек, который решит проблему обеспечения водой города-героя. Военные строители на днях пустили воду через укрепленное русло реки, которую перегораживает 29-метровая дамба. Приступили к соединению нового трубопровода с магистральным водоводом. По нему воду будут подавать на основной гидроузел горводоканала, а оттуда - жителям Севастополя.
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

- В новейшей истории нашей страны таких объектов не строили, это первый ковшовый водозабор с момента образования Российской Федерации, - рассказал журналистам представитель Главного военно-строительного управления №4 Минобороны России Алексей Трубачев. - Сложнее всего выдержать сроки. У нас было всего 115 дней, поэтому работы ведутся круглосуточно. Сейчас на объекте заняты более 600 человек и 100 единиц техники.

Фото: Скриншот YouTube/Игорь Корсаков
В Севастополе реку Бельбек пустили по новому руслу

По словам Трубачева, строители расширили и укрепили 400 метров русла реки в районе водозабора. Отсюда вода через перемычку будет самотеком поступать в огромный накопительный бассейн. Его длина - 160 метров, ширина - 230 метров, глубина 7,5 метров, а общий объем - 150 тысяч кубометров. Построена насосная станция, которая будет забирать воду из "ковша" и подавать на очистные сооружения. Они также готовы. Закуплено оборудование, подведена электроэнергия.

После очистки воду при помощи насосов перекачают в так называемый днепровский водовод, а оттуда - в гидроузел №3 севастопольского водоканала. Водовод был построен для переброски в Севастополь воды из Северо-Крымского канала, но его перестали использовать после того, как канал был осушен по решению Украины.

Заполнять ковш начнут уже со следующей недели, чтобы к 1 марта запустить весь объект в тестовом режиме. А полностью ввести его в эксплуатацию планируют к годовщине Крымской весны - 18 марта, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- Результаты работы впечатляют, - говорит Развожаев. - В октябре началась стройка, и спустя несколько месяцев появился такой сложный объект. Строится все на совесть, качественно и в рекордные сроки.

Новая станция будет давать Севастополю 50 тысяч кубометров воды в сутки и позволит во время паводка экономить ресурсы основного источника - Чернореченского водохранилища. Глава региона сообщил, что после обильных дождей и снегопадов уровень воды в реке Бельбек заметно повысился. Пока ценный ресурс уходит в море, но с 1 марта воду уже начнут подавать в Севастополь.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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- Рассчитываем забрать объемы мартовского паводка, что позволит городу до конца года не беспокоиться из-за нехватки воды, - отметил Развожаев. - В следующем году водозабор будет работать весь зимний и весенний период, чтобы стабильно обеспечивать город водой.

Напомним, осенью 2020 года из-за засухи Чернореченское водохранилище обмелело, было принято решение перебросить в Севастополь воду из резервных водоемов - Кадыковского, Инкерманского и Гасфортовского карьеров, а тем временем построить новый водозабор на реке Бельбек. Для этого правительство РФ выделило 5 миллиардов рублей.

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