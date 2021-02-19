Возобновилось движение автомобилей по Крымскому мосту

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань" сообщила о возобновлении движения автомобилей по автомобильной части Крымского моста.

- На 230-километровом участке от Горностаевки до Севастополя движение осуществляется в штатном режиме, - сообщили в учреждении, обеспечивающем безопасное движение по Крымскому мосту. - Возобновлено движение по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края.

Тем не менее, после обильного снегопада дорожники продолжают расчищать трассу "Таврида" в усиленном режиме. Для устранения снежных заносов дополнительно к работе привлечены 10 единиц дорожной техники. В Ленинском и Кировском районе устраняют последствия ДТП: проезд ограничен.

На территории пяти муниципалитетов полуострова - Белогорского, Ленинского, Кировского районов, Керчи и Феодосии продолжает действовать режим угрозы ЧС. И власти республики призывают автомобилистов без особой необходимости не выезжать на дороги.

Как ранее сообщала "РГ", несмотря на снегопад, движение грузовых и пассажирских поездов на дистанции Тамань - Багерово не прекращалось.