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19.02.2021 19:32
Рубрика: Экономика

Возобновилось движение автомобилей по Крымскому мосту

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань" сообщила о возобновлении движения автомобилей по автомобильной части Крымского моста.

Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги
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- На 230-километровом участке от Горностаевки до Севастополя движение осуществляется в штатном режиме, - сообщили в учреждении, обеспечивающем безопасное движение по Крымскому мосту. - Возобновлено движение по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края.

Тем не менее, после обильного снегопада дорожники продолжают расчищать трассу "Таврида" в усиленном режиме. Для устранения снежных заносов дополнительно к работе привлечены 10 единиц дорожной техники. В Ленинском и Кировском районе устраняют последствия ДТП: проезд ограничен.

На территории пяти муниципалитетов полуострова - Белогорского, Ленинского, Кировского районов, Керчи и Феодосии продолжает действовать режим угрозы ЧС. И власти республики призывают автомобилистов без особой необходимости не выезжать на дороги.

Как ранее сообщала "РГ", несмотря на снегопад, движение грузовых и пассажирских поездов на дистанции Тамань - Багерово не прекращалось.

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