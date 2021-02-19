Заснеженный Крымский мост сняли на видео из кабины локомотива

Заснеженный Крымский мост сняли на видео из кабины машиниста локомотива, проезжающего по путям через Керченский пролив. Кадры распространила пресс-служба "Крымской железной дороги".

На видео запечатлен момент, когда локомотив проходит под белоснежной аркой Крымского моста. Пути на железнодорожной части местами припорошены снегом, но это не мешает поезду двигаться со стандартной скоростью до 120 километров в час.

В Керчи за минувшую ночь выпала месячная норма осадков, из-за чего на автодорожной части Крымского моста было временно приостановлено движение автомобилей. Заторы и километровые пробки образовались и на федеральной трассе "Таврида", из-за чего и ее в 15 часов 30 минут пришлось временно закрыть на участке от Белогорска до Керчи для уборки снега. В четырех муниципалитетах полуострова введен режим угрозы ЧС.

А вот грузовые и пассажирские поезда весь день продолжают ходить по железнодорожной части моста по графику.

- Несмотря на непогоду, связь между Крымом и материком возможна железнодорожным транспортом, - отметили в пресс-службе КЖД. - Движение поездов по Крымскому мосту осуществляется в соответствии с расписанием. Работники ФГУП "КЖД" принимают все необходимые меры для очистки дорожного полотна в сложных погодных условиях.