В Крыму режим угрозы ЧС ввели еще в одном муниципалитете

В Республике Крым на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайной ситуации принято решение из-за аномального снегопада объявить режим угрозы природной чрезвычайной ситуации еще в одном муниципалитете полуострова - в Феодосии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по РК.

Сейчас на трассе "Таврида" в районе сел Горностаевка и Новониколаевка Ленинского района, что граничит с Феодосией, снежный затор растаскивают более 60 спецмашин. А ранее в районе Феодосии произошло два ЧП с участием транспорта. На автодороге Орджоникидзе - Подгорное в сугробах застряли два рейсовых автобуса с 11 пассажирами, которых эвакуировали силами ГКУ "Крым-спас". Позже на автодороге Феодосия-Джанкой произошло ДТП, что также затруднило движение.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов из-за сильных снегопадов и заторов на основных дорогах ввел режим угрозы ЧС на территории Белогорского, Ленинского, Кировского районов и Керчи. Водителей просят исключить движение по трассе "Таврида" в сторону Керчи, а также через Ангарский, Грушевский перевалы и на гору Ай-Петри.

- Все наши службы работают в экстренном режиме, - отметил министр транспорта РК Евгений Исаков. - Мы задействовали весь автопарк техники, чтобы очистить дороги от снега. Призываю жителей Крыма не выезжать сегодня на своих авто.

Всего за минувшие сутки очищено почти 10 тысяч километров региональных и межмуниципальных автодорог, использовано более 2000 тонн пескосоляной смеси. На трассе "Таврида" задействовано 26 единиц техники.

Из-за плохой видимости, сильного снегопада и сильного бокового ветра по-прежнему закрыто движение машин по мосту через Керченский пролив в обоих направлениях. Для расчистки снега закрыта трасса "Таврида" от Белогорска до Керчи. Выставлены посты ГИБДД, которые направляют автомобилистов в объезд. Тем не менее на подъездах к Крымскому мосту образовались заторы. И в районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи организован отстойник для 600 автомобилей на базе недействующего аэропорта Керчь. А на базе школы № 4 открыт пункт обогрева на 800 человек. Организован подвоз горячего питья на место затора.

Со стороны Краснодара у Крымского моста стоят в заторе более 400 автомобилей, вереница которых растянулась на километр.