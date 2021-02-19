Челябинец отсудил у дилера 7,3 млн рублей за Volkswagen с плесенью

Челябинский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел иск челябинца Владимира Нестерова к автоцентру "Гольфстрим", продавшему ему автомобиль "с душком". Требования автовладельца удовлетворены, сообщили в пятницу в судебной инстанции.

- В исковом заявлении челябинец сообщил, что 13 июня 2018 года купил в автоцентре иномарку Volkswagen Touareg, однако уже в гарантийный период в ней начали проявляться различные недостатки в виде запотевания стекол и ощущения повышенной влажности в салоне, - пояснили в пресс-службе Челябинского областного суда. - После дождя или мойки кузова появлялся неприятный запах. Однако многократные попытки гарантийного ремонта так и не помогли устранить этот дефект.

Кроме того, автомобилю был причинен ущерб: разобрана крыша, обшивка разорвана и испачкана маслянистыми пятнами, сломаны крепление плафона освещения и система откидывания задних сидений, порван сетчатый уплотнитель багажного отделения. На момент обращения истца в суд салон автомобиля пропитан влагой, образовались плесень и грибок, в воздухе находятся споры плесени, отчего у ребенка автовладельца во время нахождения в салоне возникают приступы аллергии в виде удушья.

Как уже сообщала "РГ", в октябре 2019 года автовладелец обратился с письменной претензией в салон с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченные за автомобиль деньги. Не получив ответа, подал исковое заявление в суд.

Судебная экспертиза показала: причиной попадания воды внутрь машины стал не присоединенный к дренажу панорамной крыши шланг для стока воды. Эту неисправность дилер должен был заметить и ликвидировать, и тогда удалось бы избежать образования в салоне плесневого грибка, что уже является неустранимым недостатком.

Калининский суд Челябинска, а теперь и апелляционная инстанция областного суда признали требование покупателя законными. С автоцентра взысканы уплаченные за автомобиль пять миллионов рублей, а также штраф за невыполнение требований потребителя и расходы по оплате госпошлины - всего более 7,3 миллиона рублей.

Решение суда вступило в законную силу.