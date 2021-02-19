На Урале мать-сектантку отправят в психлечебницу за истязание сына

Третий приговор по делу о деятельности секты, в которой практиковалось физическое насилие, вынесли сегодня в Екатеринбурге. Мать маленького мальчика отправят на лечение в стационар за истязание сына, сообщил сегодня руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин.

Напомним, в 2019 году в лесу в юго-западной части города нашли останки девятилетнего мальчика. Во время расследования выяснилось, что его отцом был член религиозной группы: в соответствии с учением, оправдывающим необходимость телесного наказания, родители истязали детей за нарушение правил. Мужчина систематически колотил своих двоих сыновей, а в ноябре убил младшего мальчика и перенес его тело в лесной массив.

Кроме него по делу задержали двух женщин (ранее мужчине и собственно организатору секты уже вынесен приговор - принудительные меры медицинского характера в отношении обоих).

Женщина, дело которой рассматривалось сегодня, обвинялась по ч.3 ст.239 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения), п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). Она тоже вступила в 2019 году в организацию, созданную жительницей Уфы, и следовала ее установкам.

"Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, женщина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем, суд назначил ей принудительные меры медицинского характера", - передает пресс-служба регионального СК