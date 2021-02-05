В Екатеринбурге отправили в психлечебницу сектанта, убившего сына

Суд в Екатеринбурге согласился с доводами следствия и отправил на принудительное лечение мужчину-сектанта, который истязал своих сыновей и убил одного из них в ноябре 2019 года.

"Одному из участников религиозного объединения назначены принудительные меры медицинского характера по уголовному делу о совершении ряда запрещенных уголовным законом деяний, в том числе, в отношении детей", - говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета Свердловской области.

Напомним, история издевательств внутри семьи сектантов стала достоянием гласности после того, как в лесу на юго-западе Екатеринбурга нашли останки девятилетнего мальчика. Во время расследования выяснилось, что отцом ребенка был мужчина 1979 года рождения, член религиозной группы, в которой практиковалось физическое и психологическое насилие.

"В соответствии с указанным учением, оправдывающим необходимость телесного наказания, родители подвергали своих детей наказаниям за нарушение порядка и правил. Мужчина систематически бил своих троих двоих сыновей. В ноябре он совершил убийство младшего мальчика, после чего перенес его тело в лесной массив", - рассказал пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга.

По делу, кроме вышеназванного мужчины, задержали еще и женщину. Операцию проводили в Уфе - они пытались скрыться в соседнем регионе.

"Туда выезжала подготовленная группа сыщиков угрозыска, а также наши коллеги из регионального ФСБ и СКР. Существенную помощь екатеринбургским силовикам оказали представители МВД Республики Башкортостан. Именно здесь на железнодорожном вокзале и был задержан оперуполномоченными подозреваемый - отец погибшего ребенка. А также - женщина 1971 года рождения", - уточнил официальный представитель областного главка полиции Валерий Горелых.

Мужчина проходил обвиняемым сразу по пяти статьям УК РФ, в том числе - по 105, "убийство". Согласно выводам экспертизы, он страдает хроническим психическим расстройством. Постановлением суда ему назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в стационаре с интенсивным наблюдением.

"Суд рассматривает дела еще двух фигурантов - женщин. Они также страдают хроническим психическим расстройством", - добавили в СК.