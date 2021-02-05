Новости

Режиссер "Земли кочевников" Хлоя Чжао снимет нового "Дракулу" 14:43
Боррель ожидает регистрации в ЕС вакцины "Спутник V" 14:36
В Петербурге активизировались сайты-двойники театров 14:27
Google исправила серьезную уязвимость в Chrome 14:26
Адвокат: Навальный должен ответить за клевету 14:24
В Екатеринбурге отправили в психлечебницу сектанта, убившего сына 14:13
В Перми разработали биосорбент, защищающий организм от радиации 14:10
Адвокат: Нельзя оставлять безнаказанными оскорбления ветеранам 14:09
Умерла возлюбленная Владимира Высоцкого, актриса Татьяна Иваненко 13:40
Макрон оценил возможность использования вакцины "Спутник V" во Франции 13:38
Песков объяснил новую систему оценки губернаторов 13:33
Песков заявил о демонстрации сторонниками Навального статуса иноагента 13:31
У перезапуска "Обители зла" появилась дата премьеры 13:27
Песков назвал агрессивной риторику Байдена 13:24
Хачанов и Александрова вышли в полуфиналы на турнирах в Мельбурне 13:17
В Москве задержаны пятеро подозреваемых в убийстве девушки-хореографа 13:11
Песков осудил незаконные акции 13:06
Стартовал новый проект для абитуриентов о выборе будущих профессий 13:00
На Кубани будут судить экс-начальника судебных приставов за взятку 12:57
В Сибири пресекли торговлю липовыми справками об отсутствии COVID-19 12:53
Российский пилот "Формулы-1" Мазепин будет выступать без флага и гимна 12:49
Собянин: Пандемия не остановит развитие детских технопарков 12:40
В московском метро запустят поезд со словом "Спасибо" 12:36
Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового оружия 12:30
Волков рассказал о предстоящем поединке против Оверима 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
05.02.2021 14:13
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге отправили в психлечебницу сектанта, убившего сына

Текст: Татьяна Воробьева

Суд в Екатеринбурге согласился с доводами следствия и отправил на принудительное лечение мужчину-сектанта, который истязал своих сыновей и убил одного из них в ноябре 2019 года.

"Одному из участников религиозного объединения назначены принудительные меры медицинского характера по уголовному делу о совершении ряда запрещенных уголовным законом деяний, в том числе, в отношении детей", - говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета Свердловской области.

Фото: iStock
В Уфе задержали отца убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика

Напомним, история издевательств внутри семьи сектантов стала достоянием гласности после того, как в лесу на юго-западе Екатеринбурга нашли останки девятилетнего мальчика. Во время расследования выяснилось, что отцом ребенка был мужчина 1979 года рождения, член религиозной группы, в которой практиковалось физическое и психологическое насилие.

"В соответствии с указанным учением, оправдывающим необходимость телесного наказания, родители подвергали своих детей наказаниям за нарушение порядка и правил. Мужчина систематически бил своих троих двоих сыновей. В ноябре он совершил убийство младшего мальчика, после чего перенес его тело в лесной массив", - рассказал пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга.

По делу, кроме вышеназванного мужчины, задержали еще и женщину. Операцию проводили в Уфе - они пытались скрыться в соседнем регионе.

"Туда выезжала подготовленная группа сыщиков угрозыска, а также наши коллеги из регионального ФСБ и СКР. Существенную помощь екатеринбургским силовикам оказали представители МВД Республики Башкортостан. Именно здесь на железнодорожном вокзале и был задержан оперуполномоченными подозреваемый - отец погибшего ребенка. А также - женщина 1971 года рождения", - уточнил официальный представитель областного главка полиции Валерий Горелых.

Мужчина проходил обвиняемым сразу по пяти статьям УК РФ, в том числе - по 105, "убийство". Согласно выводам экспертизы, он страдает хроническим психическим расстройством. Постановлением суда ему назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в стационаре с интенсивным наблюдением.

"Суд рассматривает дела еще двух фигурантов - женщин. Они также страдают хроническим психическим расстройством", - добавили в СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Боррель ожидает регистрации в ЕС вакцины "Спутник V"
Песков назвал агрессивной риторику Байдена
В Новосибирске испытали первый в мире самолет с электродвигателем
В Госдуме назвали риски перехода Украины на ядерное топливо из США
За сутки в России подтверждено 16 688 случаев COVID-19 в 85 регионах
Видео: ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в России
Как заставить компанию заплатить за брак при установке двери