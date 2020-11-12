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12.11.2020 10:38
Рубрика: Происшествия

На Урале СК попросил отправить на лечение отца-сектанта, убившего сына

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

В Екатеринбурге в суд направлены материалы дела в отношении участников секты, которые причастны к убийству ребенка. Следствие просит отправить их на принудительное лечение.

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В ноябре 2019 года в Екатеринбурге произошла шокирующая история: в Юго-Западном лесопарке нашли тело девятилетнего мальчика. Во рту у него был кляп, а на теле - следы плети. В квартире, где жил ребенок, обнаружили религиозную литературу. Тогда появилась версия, что убийцы ребенка - его родители-сектанты. Отца и еще одну женщину в декабре задержали в Уфе, куда они уехали, чтобы скрыться от следствия. А мать тогда пришла на допрос сама в качестве свидетеля. Оба были арестованы.

Сегодня пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила о направлении в суд материалов уголовного дела для применения принудительных мер медицинского характера в отношении лидера секты, отца ребенка и еще одной женщины.

По данным ведомства, жительница Уфы создала религиозное объединение, где было разрешено насилие и причинение вреда здоровью других людей. Женщина требовала от родителей избивать детей за нарушение установленного ей порядка и правил нахождения в объединении.

В 2019 году женщина вовлекла в секту отца погибшего ребенка, который наносил побои своим сыновьям 2005 и 2010 годов рождения, совершал иные насильственные действия, причинявшие потерпевшим физические и психические страдания. Итогом этого стала смерть мальчика.

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Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, лидер секты и двое участников объединения страдают хроническим психическим расстройством. В связи с этим материалы дела в отношении них направлены в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Жительница Уфы подозревается в ряде ряд преступлений: создание и участие в религиозном объединении, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, подстрекательство к истязанию и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестокому обращению с ним, пособничество в убийстве с особой жестокостью и так далее.

Другой женщине и мужчине вменяются несколько преступлений в зависимости от их участия: убийство малолетнего, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, участие в деятельности религиозного объединения, связанного с насилием, уничтожение официальных документов и так далее.

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