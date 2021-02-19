Россия предложила пересмотреть Конвенцию о дорожном движении

Россия и еще несколько европейских стран предложили пересмотреть Конвенцию о дорожном движении и допустить беспилотные автомобили на дороги общего пользования.

Инициатива внесена в рамках Экономического и социального совета (ЭСС) ООН, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы совета. Инициативу России поддержали Бельгия, Люксембург, Португалия, Франция, Финляндия, Швейцария и Швеция.

Венская конвенция, в которой на международном уровне стандартизированы правила дорожного движения, была принята в 1968 году. Согласно инициативе, в документ предлагается внести понятие "автоматизированная система вождения". Под ним будет пониматься программно-аппаратный комплекс, контролирующий ситуацию на дороге, управляющий автомобилем и передающий сигналы о маневрах. Кроме того, предлагается признать автоматизированную систему водителем, если транспорт соответствует техническим и эксплуатационным требованиям государств, признавшим поправки.

Как пояснили "РГ" в Минтрансе, испытания высокоавтоматизированных транспортных средств уже сегодня проводятся на дорогах общего пользования в 13 субъектах РФ в рамках эксперимента. Минтранс активно взаимодействует с участниками эксперимента. Совместно с ведущими организациями, тестирующими высокоавтоматизированный транспорт, прорабатывается возможность создания дополнительных "опережающих" вариантов проведения эксперимента. Речь идет о создании условий для коммерческой эксплуатации беспилотников.

Параллельно в течение нескольких лет на площадке Глобального форума по безопасности дорожного движения при ООН проведена значительная работа по снятию барьеров на уровне международных документов для внедрения беспилотных технологий. В этой работе с российской стороны также участвует МВД России.

"В настоящее время ведется оформление одобренных изменений в Конвенцию о дорожном движении от 8 ноября 1968 г. Данные изменения позволят использовать беспилотный транспорт на дорогах общего пользования", - отметили в Минтрансе.

Кроме того, принято решение о формировании официальной группы экспертов по подготовке новой конвенции для обеспечения международной основы автоматизации транспортного средства.

В России планируется подготовить проект федерального закона, закрепляющего правоотношения, возникающие при внедрении беспилотных автомобилей в транспортный комплекс. Также изменения планируется внести в межгосударственные стандарты в части автодорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность движения высокоавтоматизированных транспортных средств.

Согласно действующему порядку, секретариат ЭСС ООН предложения по изменению документа в административные органы стран, присоединившихся к конвенции. Возражения страны должны представить в течение года. Если возражения поступят менее, чем от трети стран, признающих конвенцию, то поправки вступают в силу через полгода. Об этом будут проинформированы все страны.