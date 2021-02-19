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19.02.2021 15:16
Рубрика: Легковые авто

Skoda начнет выдавать россиянам новую Octavia

Текст: Юрий Зубко

Компания Skoda возобновит выдачу нового поколения Octavia россиянам. Напомним, ранее сообщалось, что проблема возникла с активацией ЭРА-ГЛОНАСС. Из-за программной ошибки VIN-коды были не видны в системе оператора.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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"Skoda Auto Россия информирует, что вопрос с активацией системы ГЛОНАСС на модели Octavia был решен, и в настоящий момент готовится передача автомобилей клиентам. Клиенты могут обратиться в дилерские центры, где осуществлялся заказ, для получения сведений по дальнейшим действиям. Мы приносим извинения за причиненное неудобство", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе Skoda.

Новая Skoda Octavia на российском авторынке появилась в ноябре 2020 года. Базовая стоимость машины составляет 1 443 000 рублей. Модель производят по полному циклу на мощностях завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

На первых порах автомобиль оснащают 150-сильным турбомотором объёмом 1,4 литра с 6-ступенчатой "механикой", либо с 8-ступенчатым "автоматом". Во втором квартале 2021 года на российском автомобильном рынке стоит ожидать Octavia с 1,6-литровым "атмосферником" мощностью 110 л.с. и 190-сильный вариант с 2,0-литровым мотором.

#Skoda