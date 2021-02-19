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19.02.2021 17:00
Рубрика: Российский автопром

УАЗ рассказал об испытаниях арктической "Буханки"

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Компания УАЗ рассказала, как в начале 1976 года в Якутии проводились испытания специальной версии УАЗ-452АС.

Фото: www.auto.ru
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Последняя буква в индексе модели означает "Северное исполнение", которое было необходимо вездеходу для эксплуатации, например, в качестве машины медслужбы в районах крайнего севера.

УАЗ-452АС отличался усиленной теплоизоляцией кузова, наличием второй аккумуляторной батареи, двойным остеклением и уникальным дополнительным отопителем, который мог работать при выключенном двигателе. По словам автопроизводителя, при температуре минус 50 градусов за бортом в салоне "Буханки" было плюс 30 градусов.

Испытания УАЗ-452АС проводились на протяжении полутора месяцев, в ходе которых силовые агрегаты отработали без нареканий.

"Буханка" по-прежнему представлена в модельном ряду УАЗ, и этот автомобиль знают и любят за границей: например, в Нидерландах.

#УАЗ