УАЗ снова показал "Буханку", которая никогда не появится

В социальных сетях Ульяновский автозавод опубликовал новые рендеры "Буханки", которые подготовил дизайнер Андрей Давыдов. На изображениях - пассажирская версия внедорожника.

В комментариях сразу обратили внимание на сдвижную дверь и массивное крыло, которые, возможно, будут мешать друг другу. Ещё один спорный момент - задняя дверь, которая в представлении дизайнера открывается вверх, а не распахивается: в таком случае она должна быть изготовлена из очень лёгких материалов и иметь мощные упоры.

"Как то не верится! Что буханка такой будет... Больше на Фотошоп смахивает)", - написал пользователь Павел Фёдоров в комментариях (пунктуация и орфография сохранены - прим. "РГ"), на что в УАЗе ответили следующим образом: "Пока это лишь дизайн, сделанный на компьютере. Но в будущем он вполне может воплотиться в жизнь. Следите за новостями;)".

Разумеется, если "Буханке" и суждено обновиться, то случится это точно не в ближайшее время, потому что у УАЗа не оказалось средств, чтобы довести до конца проект по созданию нового УАЗ "Патриот".