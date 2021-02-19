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19.02.2021 09:00
Рубрика: Российский автопром

УАЗ снова показал "Буханку", которая никогда не появится

Текст: Константин Руссов

В социальных сетях Ульяновский автозавод опубликовал новые рендеры "Буханки", которые подготовил дизайнер Андрей Давыдов. На изображениях - пассажирская версия внедорожника.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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В комментариях сразу обратили внимание на сдвижную дверь и массивное крыло, которые, возможно, будут мешать друг другу. Ещё один спорный момент - задняя дверь, которая в представлении дизайнера открывается вверх, а не распахивается: в таком случае она должна быть изготовлена из очень лёгких материалов и иметь мощные упоры.

"Как то не верится! Что буханка такой будет... Больше на Фотошоп смахивает)", - написал пользователь Павел Фёдоров в комментариях (пунктуация и орфография сохранены - прим. "РГ"), на что в УАЗе ответили следующим образом: "Пока это лишь дизайн, сделанный на компьютере. Но в будущем он вполне может воплотиться в жизнь. Следите за новостями;)".

Разумеется, если "Буханке" и суждено обновиться, то случится это точно не в ближайшее время, потому что у УАЗа не оказалось средств, чтобы довести до конца проект по созданию нового УАЗ "Патриот".

#УАЗ