В аэропорту Минска изменили правила сдачи теста на COVID-19

Минский центр гигиены и эпидемиологии изменил подход к выполнению ПЦР-теста в аэропорту в столице Беларуси. Теперь пройти его сможет не каждый желающий, а только пассажиры, следующие воздушным транспортом при предъявлении билета или посадочного талона, сообщается на сайте аэрогавани.

Тестирование в лаборатории доступно и вылетающим, и прилетающим пассажирам. Одновременно на конкретное время могут сдать тест не более 34 человек. Время проведения исследования в целом займет 2 часа 40 минут. Лаборатория работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18. 00. Само исследование специалистами лаборатории путем постановки образцов биологического материала в тест-систему будет выполняться три раза в день: в 9.50, 12.30 и 15.10 с учетом поступающего биологического материала. Стоимость анализа для граждан Беларуси составляет 39,8 белорусских рубля, для иностранных граждан - 57,58 белорусских рубля, что соответствует примерно 1650 российских рублям.

Диагностический экспресс-тест по выявлению антигена коронавирусной инфекции методом иммунохроматографического анализа - ИХА проводится по мере поступления обращения с 9.00 до 17.40. Время проведения составляет 20 минут. Стоимость этого исследования для белорусов составляет 44,69 белорусских рубля, для иностранцев - 48,48 белорусских рубля (около 1400 российских рублей).