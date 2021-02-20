Гейтс рассказал о способах остановить пандемию

Победа над пандемией коронавируса может быть достигнута благодаря дополнительным миллиардным инвестициям в строительство предприятий по производству вакцины. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, инвестиции необходимы, чтобы быть уверенными, что это больше никогда не повторится. "Сотрудничество правительств стран мира также должно поспособствовать борьбе с текущей пандемией и предотвратить иные пандемии в будущем", - цитирует Гейтса ТАСС.

Ранее сообщалось, что основатель Microsoft привился от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Twitter. "Одно из преимуществ возраста 65 лет - я имею право на вакцину против COVID-19. Я получил свою первую дозу и чувствую себя прекрасно", - написал он. Какой именно препарат Гейтс выбрал для вакцинации, не уточняется.