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20.02.2021 02:07
Рубрика: В мире

Гейтс рассказал о способах остановить пандемию

Фото: Ludovic Marin/Pool Photo via AP Фото: Ludovic Marin/Pool Photo via AP
Фото: Ludovic Marin/Pool Photo via AP

Победа над пандемией коронавируса может быть достигнута благодаря дополнительным миллиардным инвестициям в строительство предприятий по производству вакцины. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Фото: REUTERS
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По его словам, инвестиции необходимы, чтобы быть уверенными, что это больше никогда не повторится. "Сотрудничество правительств стран мира также должно поспособствовать борьбе с текущей пандемией и предотвратить иные пандемии в будущем", - цитирует Гейтса ТАСС.

Ранее сообщалось, что основатель Microsoft привился от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Twitter. "Одно из преимуществ возраста 65 лет - я имею право на вакцину против COVID-19. Я получил свою первую дозу и чувствую себя прекрасно", - написал он. Какой именно препарат Гейтс выбрал для вакцинации, не уточняется.

В мире Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Билл Гейтс

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